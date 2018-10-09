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Итоги комплексной проверки Гродненского района подвели на выездном заседании коллегии Комитета госконтроля

10.10.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Как подчеркнул председатель Комитета государственного контроля Гродненской области Анатолий Дорожко, это была плановая проверка работы местных исполнительных и распорядительных органов, организаций района по соблюдению законодательства. Ежегодно такие комплексные проверочные мероприятия проводятся  в шести районах области. 

– Гродненский район – лучший в области, лидер по всем производственным показателям в агропромышленном комплексе не только региона, но и республики, – подчеркнул Анатолий Дорожко. – Тем не менее требования ко всем предъявляются одинаковые. В 2014 году во время подобной комплексной проверки района был выявлен ряд нарушений бюджетного, природоохранного, земельного законодательства. Нынешняя проверка показала, что есть положительная динамика в работе  соответствующих служб района. 

Итоги комплексной проверки Гродненского района подвели на выездном заседании коллегии Комитета госконтроля
 

В  области по итогам работы за шесть месяцев текущего года наблюдается несколько положительных тенденций. Так,  практически в полном объеме обеспечено выполнение всех важнейших прогнозных показателей социально-экономического развития. Существенное увеличение доходов повлияло на темпы роста заработной платы.  И все же показатель по росту заработной платы не выполнен в 13 организациях. 

  Во время комплексной проверки был выявлен ряд нарушений в части использования бюджетных средств, соблюдения земельного и природоохранного законодательства, – отметила начальник управления контроля бюджетно-финансовой сферы КГК области  Татьяна Слабыш. – Отдельные сельхозпредприятия не справились с доведенными производственными заданиями. Ряд упущений допустили коммунальные службы и работники социальной сферы. 

Итоги комплексной проверки Гродненского района подвели на выездном заседании коллегии Комитета госконтроля
 

Как отмечалось на коллегии, определенные нарушения также выявлены в соблюдении законодательства о государственных закупках, в работе с обращениями граждан. Обращено внимание на проблемы с вовлечением в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов государственной собственности. 

В целом по результатам проведенных в Гродненском районе  контрольных мероприятий установлено использование бюджетных средств с нарушением законодательства на сумму 305,9 тысячи рублей, взыскано в бюджет 216,6 тысячи рублей. По итогам проверки к административной ответственности  привлечены 7 человек, к дисциплинарной – 14, возбуждено два уголовных дела. 

Какие меры уже приняты по устранению выявленных нарушений, рассказали руководители соответствующих служб района. На заседании коллегии состоялся  принципиальный разговор о том, что необходимо сделать, чтобы предотвратить подобное  в будущем.

 Специалисты Комитета госконтроля области очень грамотно и профессионально  подошли к проверочным мероприятиям, исправляли некоторые ошибки уже в ходе проверок. Многие нарушения устранены, но впереди  планомерная работа там, где на это указали работники КГК области, – отметил председатель Гродненского райисполкома Ян Василевский. 
 
 
 
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Как подчеркнул председатель Комитета государственного контроля Гродненской области Анатолий Дорожко, это была плановая проверка работы местных исполнительных и...
 
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