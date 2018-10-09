Итоги комплексной проверки Гродненского района подвели на выездном заседании коллегии Комитета госконтроля

– Гродненский район – лучший в области, лидер по всем производственным показателям в агропромышленном комплексе не только региона, но и республики, – подчеркнул Анатолий Дорожко. – Тем не менее требования ко всем предъявляются одинаковые. В 2014 году во время подобной комплексной проверки района был выявлен ряд нарушений бюджетного, природоохранного, земельного законодательства. Нынешняя проверка показала, что есть положительная динамика в работе соответствующих служб района.
В области по итогам работы за шесть месяцев текущего года наблюдается несколько положительных тенденций. Так, практически в полном объеме обеспечено выполнение всех важнейших прогнозных показателей социально-экономического развития. Существенное увеличение доходов повлияло на темпы роста заработной платы. И все же показатель по росту заработной платы не выполнен в 13 организациях.
– Во время комплексной проверки был выявлен ряд нарушений в части использования бюджетных средств, соблюдения земельного и природоохранного законодательства, – отметила начальник управления контроля бюджетно-финансовой сферы КГК области Татьяна Слабыш. – Отдельные сельхозпредприятия не справились с доведенными производственными заданиями. Ряд упущений допустили коммунальные службы и работники социальной сферы.
Как отмечалось на коллегии, определенные нарушения также выявлены в соблюдении законодательства о государственных закупках, в работе с обращениями граждан. Обращено внимание на проблемы с вовлечением в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов государственной собственности.
В целом по результатам проведенных в Гродненском районе контрольных мероприятий установлено использование бюджетных средств с нарушением законодательства на сумму 305,9 тысячи рублей, взыскано в бюджет 216,6 тысячи рублей. По итогам проверки к административной ответственности привлечены 7 человек, к дисциплинарной – 14, возбуждено два уголовных дела.
Какие меры уже приняты по устранению выявленных нарушений, рассказали руководители соответствующих служб района. На заседании коллегии состоялся принципиальный разговор о том, что необходимо сделать, чтобы предотвратить подобное в будущем.
– Специалисты Комитета госконтроля области очень грамотно и профессионально подошли к проверочным мероприятиям, исправляли некоторые ошибки уже в ходе проверок. Многие нарушения устранены, но впереди планомерная работа там, где на это указали работники КГК области, – отметил председатель Гродненского райисполкома Ян Василевский.