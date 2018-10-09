В случае аварии на БелАЭС предусмотрена эвакуация 6 тысяч жителей Литвы

В случае крупной аварии на Белорусской АЭС в Литве планируется эвакуировать 6 тысяч человек, проживающих в 30-тикилометровой зоне вокруг станции.

Это предусмотрено в обновленном МВД Литвы Плане защиты населения на случай инцидента на БелАЭС в самых неблагоприятных для Литвы обстоятельствах.

"Мы запланировали эвакуацию примерно 6 тыс. жителей", - сказал на пресс-конференции представитель департамента противопожарной охраны и спасения Эдгарас Гяда.

Он подчеркнул, что жители будут эвакуироваться из наиболее опасной 30-тикилометровой зоны только в самом неблагоприятном случае, если произойдет крупная авария, в случае самых неблагоприятных метеорологических условий - если ветер будет дуть с востока на запад.

Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200" в 20 км от границы с Литвой и в 50 км от литовской столицы - Вильнюса. Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый.

Пуск первого энергоблока запланирован на ноябрь 2019 года, второго - на 2020 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").

Проект строительства станции вызвал неоднозначную реакцию у стран-соседей Беларуси. Самым яростным противником проекта является Литва, которая считает станцию небезопасной.