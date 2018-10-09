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Лукашенко рассчитывает на расцвет двусторонних отношений с Россией
10.10.2018 14:39 — Разное | Ежедневник
http://president.gov.by
Об этом президент заявил 10 октября на встрече с российским дипломатом Михаилом Бабичем.
Дипломат наделен особыми полномочиями, которые выходят за рамки посольского статуса. Он является специальным представителем президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с Беларусью. На эти должности Михаила Бабича назначили в конце августа, а официально он приступил к работе в новом качестве всего две недели назад.
Глава государства подчеркнул, что и сейчас народ Беларуси видит в России близкого союзника. "Страну и народы России, которые всегда придут на помощь при необходимости. Тем же мы будем отвечать и Российской Федерации", – заверил белорусский лидер.
Михаил Бабич отметил, что за пока небольшой период работы в Беларуси у него сложилось ощущение, что он находится здесь достаточно давно. "Потому что с первых дней ощутил и внимание, и желание всех коллег сделать так, чтобы период вхождения в обстановку был как можно более коротким и эффективным".
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Об этом президент заявил 10 октября на встрече с российским дипломатом Михаилом Бабичем.
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