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На проспекте Независимости кран-манипулятор оборвал стрелой контактную сеть: повреждены 4 авто
В Минске МАЗ стрелой манипулятора оборвал контактную сеть. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Авария произошла 10 октября, около 12.30, на проспекте Независимости между МКАД и улицей Руссиянова. По информации инспекторов, водитель МАЗа не опустил стрелу манипулятора и задел контактные сети. Оборвавшиеся провода в результате повредили четыре легковых автомобиля.
Напомним, вчера в столице
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Авария произошла 10 октября, около 12.30, между МКАД и улицей Руссиянова.
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