На проспекте Независимости кран-манипулятор оборвал стрелой контактную сеть: повреждены 4 авто

В Минске МАЗ стрелой манипулятора оборвал контактную сеть. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.



Фото: ГАИ Минска

Авария произошла 10 октября, около 12.30, на проспекте Независимости между МКАД и улицей Руссиянова. По информации инспекторов, водитель МАЗа не опустил стрелу манипулятора и задел контактные сети. Оборвавшиеся провода в результате повредили четыре легковых автомобиля.

Напомним, вчера в столице произошло аналогичное ДТП. 59-летний водитель МАЗа производил работы на перекрестке. В какой-то момент он начал движение, забыв опустить кузов самосвала. В результате транспортное средство оборвало контактные сети, которые в свою очередь повредили 4 транспортных средства и 2 светофорных объекта.