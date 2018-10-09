Путин несет смерть могилевским псам и котикам





Пять дней на спасение, но не у всех

«Недавно собака покусала какого-то чиновника, вот они нам и приказали всех отловить, чтобы не бродили. Но вообще спрашивайте руководителя отдела в деле отлова, мы этим не занимаемся, мы делаем прививки и кормим».

«Начальника не будет ближайшие дни в офисе, он очень занят отловом, дам вам его «велком», – говорит мужчина.

Отстрел? Нет, не слышали

«Может быть, и покусала! Нам приказали, что должен быть порядок. Вот и будет теперь порядок всегда и везде! Никого мы не отстреливали, бродячих забираем, а после усыпляют».

«Если ваш кот или собака убежал, то это ваша проблема. У каждого должен быть чип, регистрация, ошейник. Чипированных мы не трогаем. А бродячих забираем, как говорил, а после усыпляют. Так делали всегда и будем так делать, а что? И вообще, речь ни о чем, мне нужно идти сдвинуть раздавленного кота с дороги!» – нетерпеливым голосом отвечает Сергей Колтунов.

«Это не наши волонтеры расклеивали объявление, об отстреле мы не слышали, только отлов. Поэтому если вы потеряли питомца, идите в ВОК. Но статистики, сколько животных отлавливают, нам не дают. Но нам и не надо, надо начинать с безответственных людей, которые берут четырехлапых, не хотят их регистрировать, а после выбрасывают».