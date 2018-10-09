СМИ: Россия разместила в Ливии спецназ и, возможно, С-300



Фото: mil.ru

рассказал

Речь идет о нескольких десятках элитных подразделений. Их перебрасывали в восточную Ливию из подмосковных частей.РБК также передает слова источника, близкого к ливийским властям, о том, что Россия действительно ведет военную активность в регионе. Союзником Москвы в стране является глава Ливийской национальной армии маршал Халиф Хафтар. Отмечается, что российское присутствие связано с нефтегазовыми интересами.Ранее, 9 октября, британские спецслужбы сообщили премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, что Россия направляет в Ливию войска. Москва «хочет превратить Ливию в новую Сирию» и взять под контроль крупнейший маршрут нелегальной миграции в Европу.Некоторые СМИ сообщают, что, кроме спецназа, в Ливию переброшены противовоздушные комплексы С-300.