Лукашенко рассказал Бабичу о рассуждениях при его назначении: Скажу откровенно, что больше было негатива

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«Наверное, реагируя на то, что сказано и написано. Сказать, что там нет правды какой-то доли, будет нечестно. Если сказать, что там есть правда, тоже будет нечестно. Каждая группа людей, которые интересуются белорусско-российскими отношениями, пыталась проецировать через личность посла… Тем более вы знаете, что очень долго работал прежний посол, тема не была актуализирована в Беларуси. А тут назначение нового посла. И в силу наших отношений с Российской Федерацией через личность вашу пыталась (та или иная группа людей) что-то высказать», — заметил глава государства.

«Скажу откровенно, что больше было негатива. Так вот самое главное, что я хотел сказать публично: не дождутся! И, честно скажу, я хотел бы, чтобы ваш период работы в посольстве нашей братской России в Беларуси был самым активным, эффективным и прорывным. Если вы на это настроены, а у меня именно такое впечатление, что вы настроены именно на такую работу, считайте, что у нас так и получится. Это будет период самого яркого расцвета наших отношений с Российской Федерацией», — подчеркнул белорусский президент.

«Я это не скрываю — мы обсуждали, притом неоднократно вашу кандидатуру. Президент очень много мне рассказывал. И мы очень твердо договорились, что, наделяя посла России дополнительными полномочиями (а они очень масштабны, в белорусско-российских отношениях, прежде всего в сфере экономики, чего прежде не бывало), президент России обращает внимание всех, что Беларусь — это наиважнейшая сегодня страна, с которой Россия будет выстраивать отношения», — сказал Лукашенко.

Глава государства в самом начале встречи отметил, что обычно в этом случае говорят что-то важное или протокольное— сказал президент.Александр Лукашенко напомнил, что до назначения Михаила Бабича на должность посла были различные рассуждения на этот счет, публикации в СМИ.По словам Александра Лукашенко, его уверенность в этом следует из разговора с президентом России Владимиром Путиным.