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Оружие из Украины: а был ли мальчик?

10.10.2018 14:20 — Разное | UDF  
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Как заявил сам Лукашенко, оттуда на Беларусь идет поток оружия. Правда, в традиционной манере белорусский руководитель не стал себя утруждать приведением конкретных фактов.

24 сентября Александр Лукашенко принял государственного секретаря Совета безопасности Станислава Зася и председателя Госпогранкомитета Анатолия Лаппо. Среди прочих тем обсуждались вопросы переименования пограничного ведомства и увеличения его численности. Последнее мотивировалось тем, что есть потребность «закрыть» границу с Украиной.

Перспективы усиления пограничного контроля на границе с Украиной из-за неких угроз с сопредельной территории были моментально подхвачены и растиражированы российскими государственными СМИ.

Между тем ряд моментов следует разъяснить для общего понимания ситуации.

Итак, о перспективах «закрыть границу с Украиной». У каждой профессиональной группы есть свой сленг. И пограничники — не исключение. Лукашенко считает себя не просто пограничником, а крупнейшим стратегом в области охраны границы. «Закрыть» на профессиональном сленге — поставить под контроль, а не возвести стену. Речь идет о повышении эффективности контроля на южных рубежах Беларуси.

Необходимость увеличения численности пограничников связана с тем, что сейчас там плотность охраны наименьшая. Насколько известно из открытых источников, на белорусско-польской границе один километр границы охраняют 10 человек, на прибалтийском направлении — шесть. А вот с Украиной — четыре. Так что увеличение численности органов пограничной службы на южном направлении было предсказуемым и неизбежным.

А теперь относительно потока оружия с территории Украины.

Хотелось бы узнать о конкретных фактах ввоза оружия в нашу страну с юга. И желательно лет за 10 с разбивкой по годам, чтобы понять динамику проблемы. При этом четко отграничить попытки ввоза боевого оружия от гражданского, которое в основном представлено охотничьими ножами, пневматическим и травматическим оружием. Госпогранкомитет регулярно сообщает о перехвате контрабанды из Украины. В основном это продовольствие и дешевый ширпотреб. А вот про изъятие оружия как-то давно ничего не сообщалось. Надо понимать, что пресечение ввоза в Беларусь боевого оружия — это событие настолько редкое, что случись оно, государственные СМИ трубили бы неделю. Если молчат, значит, и говорить не о чем.

Только что закончилась совместная операция белорусских и украинских пограничников «Рубеж-2018». Белорусские стражи границы пока публично не отчитались. А вот украинские похвалились изъятием 100 единиц оружия и боеприпасов на своей территории. Правда, не сообщают, что именно изъяли: сколько там оружия, а сколько боеприпасов. Как вариант, например, 1 ружье и 99 патронов к нему. Судя по всему, боевого оружия в числе изъятого нет. Иначе была бы информация о возбуждении уголовных дел. Но украинские пограничники сообщают лишь о размере наложенных штрафов. Значит, речь идет о выявленных случаях нелегального оборота гражданского оружия. Надо понимать, что «Рубеж-2018» проводился не исключительно на границе, а на приграничной территории. Где масса сельских населенных пунктов. А что за деревня без охотника и браконьера?

Во всяком случае, не представлено ничего, дающего основания утверждать, что изъятое оружие и боеприпасы предназначались для ввоза в Беларусь.

Лукашенко не в первый раз высказывается о соседней стране как об источнике проблем и угроз для Беларуси. Вспомним дело «Белого легиона»: тогда белорусский руководитель сообщил о неких лагерях по подготовке боевиков на территории Украины для засылки в Беларусь. Украинские компетентные органы неоднократно обращались к белорусским коллегам с просьбой сообщить подробности, чтобы принять меры по ликвидации этих самых лагерей. Из Минска на многочисленные обращения украинцы не получили вообще никакого ответа.

А якобы прорыв границы в районе пропускного пункта Александровка в ночь на 20 марта 2017 года? Тогда госпропаганда трубила о страшной угрозе, которую предотвратили доблестные стражи границы. Но сейчас выясняется, что уголовное дело по данному факту куда-то испарилось: было и сплыло.

Понимает Лукашенко или нет, но, говоря о потоке оружия со стороны Украины, он фактически тиражирует российскую пропаганду: Украина — несостоявшаяся страна и угроза для соседей, ее власти не контролируют ситуацию на своей территории. В Киеве крайне болезненно воспринимают такие вещи. Тем более, что оснований для подобных утверждений у белорусской стороны нет.

На ровном месте белорусский руководитель умудрился создать еще одну точку напряжения в отношениях с соседней страной. Которая, кстати, является второй по величине рынка для наших товаров. Пока в Киеве реагируют на уровне риторики. Но это пока.

 
Теги: Минск
 
 
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Как заявил Лукашенко, из Украины идет поток оружия. Традиционно президент не стал себя утруждать приведением конкретных фактов.
 
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