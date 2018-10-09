"Наше государство - это никем не контролируемая группа частных лиц, занятая обогащением"





Между шведским и китайским опытом

«И сердце бьется раненою птицей,

Когда начну свою статью читать.

И кровь в висках так ломится, стучится,

Как мусора, когда приходят брать».

Не ошибается тот, кто ничего не делает

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В число главных информационных тем раз за разом попадает коррупция. Недавно отличились люди в белых халатах. Проблемы в медицинской сфере не с неба свалились. Они годами накапливались, а всевидящее око, которое, по собственному признанию Лукашенко, все, кроме дисциплины в экономике, держит, ее годами же и отслеживало.Вот такое разделение труда. Одни мздоимствуют и лихоимствуют, а другие заводят файлы в своих компьютерах. Караван же коррупции тем временем продолжает свой неспешный путь, постепенно трансформируя проблему из точечной в сквозную и системную.Глаголы «мздоимствуют» и «лихоимствуют» мой компьютер подчеркнул. Он их не знает. Пришлось поискать. По «Уложении о наказаниях уголовных и исправительных» 1845 г. под первым понимается принятие денег чиновниками за торможение дел, под вторым — получение денег теми же лицами, но за принятие решений,В прошлом году на ниве дел коррупционного характера в медицине, в полном соответствии с одним из законов диалектики Гегеля, количество перешло в новое качество. На бытовом языке это означает, что, и проблема своим коррупционным крыломНастало времяВсе логично. Все по старику Экклезиасту: время следить за коррупционерами, время их выкорчевывать.Независимых экспертов очередной этап с очередным приливом борьбы с коррупцией врасплох не застал. За предложениями дело не стало. Наиболее продвинутые, верящие в возможность прорыва республики-партизанки в IT-страну, тут же выступили с набором рецептовИнтернет-изданию «Завтра твоей страны» удалось собрать целый букет подобных предложений. Приведу преамбулуНачинать следует с массового обучения чиновников. Без этического кодекса для госслужащих тут не обойтись. Все жизненные случаи в законах не пропишешь. А так, столкнулся чиновник с непонятной ситуацией, открыл кодекс, отыскал свою статью в качестве морального тормоза для взяточничества и представил себя на ковре перед членами этической комиссии. Тут, кстати, и бессмертные строки Владимира Семеновича Высоцкого сами собой вспомнятся:Разумеется, достойное место в антикоррупционном букете занимает орхидея прозрачных и честных гозакупок. Тут все просто. Отказ на законодательном уровне от закупок из одного источника, обязательность аукционов без предварительных личных встреч, а исключительно с помощью единого онлайн-сервиса,Дальше — больше. Организаторов аукционов следует обязать всю информацию (не только приглашения на сам аукцион и его результат) публиковать, что позволит компетентным органам и простым гражданам отслеживать,Неплохо бы повысить прозрачность работы госслужащих, хотя бы до уровня Эстонии (не скрою, про Эстонию я добавил от себя, чем и внес личный вклад в пересказ статьи). В стране горячих парней любой гражданин, заплатив полтора евро и введя свой номер паспорта, может получить полные данные о вкладах, в том числе зарубежных, имуществе, недвижимости любого государственного чиновника. А в случае возникновения сомнений определенного свойства, ничто не мешает подать сведения куда надо и возбудить гражданское дело.Достойна подражания и работа налоговой системы Швеции. Брать взятки там бессмысленно: деньги некуда деть, все активы прозрачны. А вот с опытом Китая пока следует погодить. Регулярные расстрелы коррупционеров к успеху пока не привели. Что ж, подождем. Мы не спешим, а у «белорусской модели» впереди долгие годы жизни.Прежде чем бороться с каким-либо явлением, необходимо разобраться с его природой. Согласно российскому социологу Симону Кордонскому,Жизнь не стоит на месте. Вот такой современный способ сбора сословной ренты. Сколько у нас народу кормится на ниве лицензирования, аккредитаций, разрешений и согласований. И люди все сплошь уважаемые!Если смотреть на коррупцию как систему связей по перераспределению ресурсов, то сразу следует смириться с ее неистребимостью в рамках «белорусской модели». Классическая коррупция возникает на стыке государства и рынка. Но кто и когда в последний раз видел в Беларуси современное государство и современный рынок?Наше государство — это никем не контролируемая группа частных лиц, занятая обогащением. Стоит только кому-то из них задержаться на вершине властной «вертикали», как в Дроздах начинается строительство очередного коттеджа.Но ресурсов на всех не хватает. Такова их природа. В момент обострения ресурсного дефицита и усиливается межсословный конфликт по их переделу. Кому-то при этом не везет, и он переходит в разряд «козла отпущения». Сегодня жребий пал на медиков.Без коррупции (откатов) отечественная экономика не будет работать. Деньги стоят денег. В рыночной экономике — это банковский процент, в ресурсной — норма отката, которую необходимо платить тем, кто ресурсы выделяет.(Кордонский).Отсюда вывод: борьба с коррупцией — это борьба с социальной системой (обществом). Она чревата для всех нас весьма неожиданными последствиями. В качестве же промежуточного результата, возможно, станет временное торжество мздоимства над лихоимством, т.е. массовое затягивание чиновниками принятия любых решений по формуле: