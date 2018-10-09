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"Наше государство - это никем не контролируемая группа частных лиц, занятая обогащением"

10.10.2018 14:09 — Разное | UDF  
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Белорусская медицина как арена борьбы мздоимцев с лихоимцами

В число главных информационных тем раз за разом попадает коррупция. Недавно отличились люди в белых халатах. Проблемы в медицинской сфере не с неба свалились. Они годами накапливались, а всевидящее око «государства для народа», которое, по собственному признанию Лукашенко, все, кроме дисциплины в экономике, держит «жестко на контроле», ее годами же и отслеживало.

Вот такое разделение труда. Одни мздоимствуют и лихоимствуют, а другие заводят файлы в своих компьютерах. Караван же коррупции тем временем продолжает свой неспешный путь, постепенно трансформируя проблему из точечной в сквозную и системную.

Глаголы «мздоимствуют» и «лихоимствуют» мой компьютер подчеркнул. Он их не знает. Пришлось поискать. По «Уложении о наказаниях уголовных и исправительных» 1845 г. под первым понимается принятие денег чиновниками за торможение дел, под вторым — получение денег теми же лицами, но за принятие решений, «которые могли бы быть иными».

В прошлом году на ниве дел коррупционного характера в медицине, в полном соответствии с одним из законов диалектики Гегеля, количество перешло в новое качество. На бытовом языке это означает, что «количество резко возросло — почти в два раза», и проблема своим коррупционным крылом «коснулась не отдельных должностных лиц, а затронула практически всю вертикаль — от частников, военнослужащих, государственных служащих до Министерства здравоохранения, а может быть и выше».

Настало время «не найти «стрелочников», а буквально выкорчевать эту заразу до основания, докопаться до главных организаторов этого беззакония».

Все логично. Все по старику Экклезиасту: время следить за коррупционерами, время их выкорчевывать.


Между шведским и китайским опытом

Независимых экспертов очередной этап с очередным приливом борьбы с коррупцией врасплох не застал. За предложениями дело не стало. Наиболее продвинутые, верящие в возможность прорыва республики-партизанки в IT-страну, тут же выступили с набором рецептов «для искоренения коррупции в здравоохранении и других государственных сферах».

Интернет-изданию «Завтра твоей страны» удалось собрать целый букет подобных предложений. Приведу преамбулу статьи: «Бороться с коррупцией эксперты рекомендуют масштабно и с особым упорством, не зацикливаясь лишь на ужесточении наказания и арестах отдельных госслужащих».

Начинать следует с массового обучения чиновников «быть честными». Без этического кодекса для госслужащих тут не обойтись. Все жизненные случаи в законах не пропишешь. А так, столкнулся чиновник с непонятной ситуацией, открыл кодекс, отыскал свою статью в качестве морального тормоза для взяточничества и представил себя на ковре перед членами этической комиссии. Тут, кстати, и бессмертные строки Владимира Семеновича Высоцкого сами собой вспомнятся:

«И сердце бьется раненою птицей,
Когда начну свою статью читать.
И кровь в висках так ломится, стучится,
Как мусора, когда приходят брать».


Разумеется, достойное место в антикоррупционном букете занимает орхидея прозрачных и честных гозакупок. Тут все просто. Отказ на законодательном уровне от закупок из одного источника, обязательность аукционов без предварительных личных встреч, а исключительно с помощью единого онлайн-сервиса, «к которому открыт доступ всем гражданам».

Дальше — больше. Организаторов аукционов следует обязать всю информацию (не только приглашения на сам аукцион и его результат) публиковать, что позволит компетентным органам и простым гражданам отслеживать, «насколько закупка целесообразна и соответствует заявленным требованиям».

Неплохо бы повысить прозрачность работы госслужащих, хотя бы до уровня Эстонии (не скрою, про Эстонию я добавил от себя, чем и внес личный вклад в пересказ статьи). В стране горячих парней любой гражданин, заплатив полтора евро и введя свой номер паспорта, может получить полные данные о вкладах, в том числе зарубежных, имуществе, недвижимости любого государственного чиновника. А в случае возникновения сомнений определенного свойства, ничто не мешает подать сведения куда надо и возбудить гражданское дело.

Достойна подражания и работа налоговой системы Швеции. Брать взятки там бессмысленно: деньги некуда деть, все активы прозрачны. А вот с опытом Китая пока следует погодить. Регулярные расстрелы коррупционеров к успеху пока не привели. Что ж, подождем. Мы не спешим, а у «белорусской модели» впереди долгие годы жизни.


Не ошибается тот, кто ничего не делает

Прежде чем бороться с каким-либо явлением, необходимо разобраться с его природой. Согласно российскому социологу Симону Кордонскому, «коррупцией называются отношения в классовом обществе. А у нас другие отношения, межсословные. Сословная рента — это клей, связывающий разные сословия в целостность: у них же другой связки нет, кроме взаимного обмена рентой. Это не всегда делается неформально. К примеру, есть процедура лицензирования. Вот пишет программист программу. Написал — чтобы ее продать, он должен ее залицензировать в фирме, ассоциированной с ФСБ. Стоимость лицензирования иногда выше стоимости самой программы».

Жизнь не стоит на месте. Вот такой современный способ сбора сословной ренты. Сколько у нас народу кормится на ниве лицензирования, аккредитаций, разрешений и согласований. И люди все сплошь уважаемые!

Если смотреть на коррупцию как систему связей по перераспределению ресурсов, то сразу следует смириться с ее неистребимостью в рамках «белорусской модели». Классическая коррупция возникает на стыке государства и рынка. Но кто и когда в последний раз видел в Беларуси современное государство и современный рынок?

Наше государство — это никем не контролируемая группа частных лиц, занятая обогащением. Стоит только кому-то из них задержаться на вершине властной «вертикали», как в Дроздах начинается строительство очередного коттеджа.

Но ресурсов на всех не хватает. Такова их природа. В момент обострения ресурсного дефицита и усиливается межсословный конфликт по их переделу. Кому-то при этом не везет, и он переходит в разряд «козла отпущения». Сегодня жребий пал на медиков.

Без коррупции (откатов) отечественная экономика не будет работать. Деньги стоят денег. В рыночной экономике — это банковский процент, в ресурсной — норма отката, которую необходимо платить тем, кто ресурсы выделяет. «А норма отката регулируется репрессиями против берущих не по чину» (Кордонский).

Отсюда вывод: борьба с коррупцией — это борьба с социальной системой (обществом). Она чревата для всех нас весьма неожиданными последствиями. В качестве же промежуточного результата, возможно, станет временное торжество мздоимства над лихоимством, т.е. массовое затягивание чиновниками принятия любых решений по формуле: «Не ошибается тот, кто ничего не делает».
Статьи в рубрике "Мнение" отражают точку зрения исключительно автора. Позиция редакции UDF.BY может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации

 
 
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