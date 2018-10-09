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В Минске мужчина ночью проник в магазин и похитил выручку
Новости Беларуси. В Минске задержан мужчина, который ночью проник в магазин и похитил выручку.
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На следующее утро владелец увидел, что украдены деньги и на полу магазина лежит пустая бутылка из-под пива.
Место происшествия было осмотрено. «Специалистом обнаружены следы рук, информация по которым незамедлительно проведена по базам АДИС в управлении ГКСЭ по г. Минску, где было установлено совпадение с лицом 1975 года рождения».
В этот же день мужчина был задержан.
Оказалось, что он просунул руку в вентиляционное отверстие и открыл окно. Через него мужчина попал в помещение, выпил пиво с прилавка, похитил выручку и жесткий диск с записями камер видеонаблюдения.
Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за разбойное нападение и кражи. Он нигде не работает.
Проводится предварительное расследование по ч.1 ст. 205 УК Республики Беларусь (Кража).
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Новости Беларуси. В Минске задержан мужчина, который ночью проник в магазин и похитил выручку. По информации ГУВД Мингорисполкома, к правоохранителям обратился...
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