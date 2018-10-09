ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске мужчина ночью проник в магазин и похитил выручку

10.10.2018 15:52 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. В Минске задержан мужчина, который ночью проник в магазин и похитил выручку.

По информации ГУВД Мингорисполкома, к правоохранителям обратился ИП, который сказал, что ночью неизвестный человек проник в магазин, похитил 122 рубля и жесткий диск.

На следующее утро владелец увидел, что украдены деньги и на полу магазина лежит пустая бутылка из-под пива.

Место происшествия было осмотрено. «Специалистом обнаружены следы рук, информация по которым незамедлительно проведена по базам АДИС в управлении ГКСЭ по г. Минску, где было установлено совпадение с лицом 1975 года рождения».

В этот же день мужчина был задержан.

Оказалось, что он просунул руку в вентиляционное отверстие и открыл окно. Через него мужчина попал в помещение, выпил пиво с прилавка, похитил выручку и жесткий диск с записями камер видеонаблюдения.

Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за разбойное нападение и кражи. Он нигде не работает.

Проводится предварительное расследование по ч.1 ст. 205 УК Республики Беларусь (Кража).

В сентябре 27-летний россиянин задержан по подозрению во взломе банкоматов в Минске (читать далее).

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 2
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Минске задержан мужчина, который ночью проник в магазин и похитил выручку. По информации ГУВД Мингорисполкома, к правоохранителям обратился...
 
Новости дня
Новости разные
 
Туристам с массой больше 100 кг запретили кататься на ослах в Греции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика