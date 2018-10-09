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Туристам с массой больше 100 кг запретили кататься на ослах в Греции

10.10.2018 15:48 — Разное | СТВ  
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Новости Греции. Туристам, чей вес превышает 100 килограммов, запретили кататься на ослах греческого острова Санторини, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Туристам с массой больше 100 кг запретили кататься на ослах в Греции

Соответствующее решение приняло министерство сельского хозяйства страны.

На такие меры власти пошли после многочисленных жалоб местных активистов. Дело в том, что из-за поднятия больших грузов на спинах животных появляются травмы и глубокие раны. В правительстве отметили: владельцы должны обеспечить хорошие условия жизни своим животным. Ни в коем случае нельзя эксплуатировать больных, раненых и беременных ослов.

 
 
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Новости Греции. Туристам, чей вес превышает 100 килограммов, запретили кататься на ослах греческого острова Санторини, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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