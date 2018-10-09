|
В Индии пассажирский поезд сошёл с рельсов: жертвами аварии стали 6 человек
Новости Индии. Пассажирский поезд сошел с рельсов в индийском штате Уттар-Прадеш, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате инцидента погибли шесть человек.
Еще несколько десятков получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали. На месте аварии работают медики и сотрудники экстренных служб. Не исключено, что количество погибших может увеличиться. Причины инцидента пока не установлены.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Индии. Пассажирский поезд сошел с рельсов в индийском штате Уттар-Прадеш, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате инцидента погибли...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)