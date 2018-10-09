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В Канаде взрыв на газопроводе: сотни жителей покинули свои дома
Новости Канады. Из-за взрыва на газопроводе в канадской провинции Британская Колумбия свыше сотни местных жителей были вынуждены покинуть свои дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Огромный столб пламени от места ЧП был виден на несколько километров. Полицейские провели экстренную эвакуацию в качестве меры предосторожности.
По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. Что привело к аварии, специалистам пока установить не удалось.
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Новости Канады. Из-за взрыва на газопроводе в канадской провинции Британская Колумбия свыше сотни местных жителей были вынуждены покинуть свои дома, сообщили в...
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