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Польский блогер снимает занимательное видео о Беларуси

10.10.2018 15:12 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Еще один позитивный отзыв о нашей стране появился в виртуальном мире. Польский видеоблогер Михал Сикорски снимает видео о Беларуси и делится впечатлениями на своём ютуб-канале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польский блогер снимает занимательное видео о Беларуси

Путешественник воспользовался безвизовым режимом и посетил Гродненский и Брестский регионы.

Польский блогер снимает занимательное видео о Беларуси

Больше всего блогеру понравились наши дороги, национальная кухня и отзывчивые люди.

Польский блогер снимает занимательное видео о Беларуси

За 10 дней Михал побывал в Беловежской пуще, ночевал в агроусадьбах, ездил на квадроцикле по лесам и болотам и лично опробовал байдарочную трассу на Августовском канале.

Польский блогер снимает занимательное видео о Беларуси

Это уже второй ролик, который Михал Сикорски посвящает нашей стране. Поляк рекомендует своим подписчикам самим увидеть и почувствовать Беларусь, воспользовавшись безвизовым режимом.

 
 
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Новости Беларуси. Еще один позитивный отзыв о нашей стране появился в виртуальном мире. Польский видеоблогер Михал Сикорски снимает видео о Беларуси и делится...
 
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Газета Авангард
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