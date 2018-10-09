В Пружанском районе МАЗ насмерть сбил велосипедиста

В Пружанском районе велосипедист погиб под колесами грузовика. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.





Наезд произошел 9 октября, около 12.20, в городском поселке Шерешево. По предварительной информации, 50-летний водитель МАЗа двигался по улице Ленина со стороны улицы Пружанской в направлении улицы Советской. Напротив дома № 61 он совершил наезд на велосипедиста, который двигался по тротуару во встречном направлении и в непосредственной близости от автопоезда выехал на дорогу.

В результате ДТП 61-летний велосипедист от полученных травм скончался.