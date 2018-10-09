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Проверка на готовность к холодам
10.10.2018 — Разное | Івацэвіцкі веснік
Холодная погода заставила людей более активно использовать отопительные приборы для обогрева своих домов и квартир. В целях предупреждения огненных происшествий работники Ивацевичского РОЧС направились в жилой сектор.
В каком состоянии находятся приборы отопления, электрическая проводка, исправный автономный пожарный извещатель – основные моменты, на которые обращают внимание спасатели при проведении обследований жилых домов и квартир. Под особым контролем дома, где живут многодетные семьи, одинокие престарелые граждане и лица, которые ведут асоциальный образ жизни.
С особым вниманием осмотрены жилые дома многодетных семей в городе Ивацевичи. Приятно отметить, что в большинстве обследованных домовладений хозяева, они же – многодетные папы и мамы, добросовестно относятся к выполнению требований пожарной безопасности – печи и отопительные котлы исправны, проблем с электрической проводкой в домах нет, установленные в жилых комнатах автономные пожарные извещатели исправны и готовы в любую минуту оповестить жителей об опасности. Все это – залог безопасности.
Владислава Пархомик, инспектор ИНиП Ивацевичского РОЧС.
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Сотрудники Ивацевичского РОЧС проверили жилые дома многодетных семей ...
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