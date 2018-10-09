Чтобы совершенствовать профессиональные навыки...

Ивацевичским районным отделом по чрезвычайным ситуациям с личным составом ПАСЧ №1 в Воленском сельском Доме культуры проведено тактико-специальное занятие.

Основная тема занятия: «Тушение пожаров в культурно-зрелищных учреждениях». В ходе учения работники МЧС совершенствовали тактическое мышление и навыки, отрабатывали выполнение обязанностей номеров боевого расчёта и приёмы работы с пожарно-техническим оборудованием.

Согласно тактическому замыслу, условный пожар произошел в зрительном зале. Поняв, что потушить «пожар» своими силами не удастся, работники сообщили спасателям о «ЧС» и организовали эвакуацию.

Прибывшим к месту условного вызова спасателям, работники объекта сообщили, что один из зрителей остался в здании. Спасатели обследовали все помещения и в одном из помещений СДК обнаружили пострадавшего, а также условное возгорание в зрительном зале. Пострадавший был успешно эвакуирован и условно передан работникам скорой помощи. Одновременно с проведением эвакуации пострадавшего были организованы тушение условного «пожара» и защита соседних помещений от распространения огня.

Владислава Пархомик, инспектор ИНиП Ивацевичского РОЧС.