Работники Ивацевичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям посетили родительское собрание в ГУО «Ясли-сад №1 г.Ивацевичи».

Первый заместитель начальника Ивацевичского РОЧС Виталий Дыдышко объяснил, почему происходят пожары по причине детской шалости, привел некоторые примеры. Было подчеркнуто, что в большинстве случаев трагедиям сопутствовали обыкновенные житейские обстоятельства – родители ушли на работу, в магазин, к соседям, или занимались во дворе хозяйственными делами. Другими словами, дети оставались без присмотра. А далее непоправимый и жестокий итог родительской халатности: гибель ребенка.

Виталий Александрович во время своего выступления подчеркнул, что родители не должны оставлять детей дома одних. Они должны знать, где и с кем играет их ребенок.

Было также отмечено, что взрослые должны сами беспрекословно выполнять правила безопасности, подавая, таким образом, хороший пример для своего чада.

В завершение родителей еще раз призвали заботиться о своих детях, быть рядом и даже на шаг впереди.

Владислава Пархомик, инспектор ИНиП Ивацевичского РОЧС.