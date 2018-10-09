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На сколько в Беларуси с начала года подорожали товары и услуги
В сентябре инфляция в Беларуси составила 0,8%, а с начала года — 3,7%, сообщает Белстат. Напомним,
Продовольственные товары в сентябре подорожали на 0,4% (с начала года — на 2,1%), непродовольственные — на 1% (с начала года — на 3,5%). Платные услуги стали в сентябре дороже на 1,3%, а с начала года — на 7,2%.
Ранее профсоюзы
Так, в сентябре этого года по сравнению с аналогичным периодом 2017-го цены на говядину увеличились на 13%, а на свинину — на 14%, отмечают профсоюзы. За год также значительно подорожали традиционные для белорусов овощи (свекла, морковь, капуста) — на 33,5%, а также пшенная крупа — более чем на 41%. Цены на колбасные изделия за этот период выросли на 5,4%.
За 9 месяцев этого года цены на свинину выросли на 8,6%, мясо птицы — на 15,4%, сообщили в Федерации профсоюзов. Проблемы заметного роста на некоторые продукты питания обсудили во время круглого стола представители федерации, МАРТ, Минсельхозпрода, Минэкономики, Минздрава, Нацбанка, КГК, торговых сетей и перерабатывающей промышленности.
По итогам этого года,
Напомним, в Беларуси
В марте Александр Лукашенко
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В сентябре инфляция в Беларуси составила 0,8%, а с начала года - 3,7%.
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