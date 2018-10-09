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На сколько в Беларуси с начала года подорожали товары и услуги

10.10.2018 16:23 — Разное | Tut.by  
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В сентябре инфляция в Беларуси составила 0,8%, а с начала года — 3,7%, сообщает Белстат. Напомним, в августе цены на товары и платные услуги в целом выросли на 0,1%, а в июле — упали на 0,2%.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Продовольственные товары в сентябре подорожали на 0,4% (с начала года — на 2,1%), непродовольственные — на 1% (с начала года — на 3,5%). Платные услуги стали в сентябре дороже на 1,3%, а с начала года — на 7,2%.

Ранее профсоюзы обращали внимание на заметный рост цен на мясо (свинину, говядину и курицу), некоторое овощи, пшено и колбасные изделия. Сейчас власти пытаются выяснить, каковы причины такого роста, насколько он обоснован и какие меры необходимо предпринять, чтобы в дальнейшем не допустить его.

Так, в сентябре этого года по сравнению с аналогичным периодом 2017-го цены на говядину увеличились на 13%, а на свинину — на 14%, отмечают профсоюзы. За год также значительно подорожали традиционные для белорусов овощи (свекла, морковь, капуста) — на 33,5%, а также пшенная крупа — более чем на 41%. Цены на колбасные изделия за этот период выросли на 5,4%.

За 9 месяцев этого года цены на свинину выросли на 8,6%, мясо птицы — на 15,4%, сообщили в Федерации профсоюзов. Проблемы заметного роста на некоторые продукты питания обсудили во время круглого стола представители федерации, МАРТ, Минсельхозпрода, Минэкономики, Минздрава, Нацбанка, КГК, торговых сетей и перерабатывающей промышленности.

По итогам этого года, прогнозируют власти, инфляция в Беларуси не должна превысить 6%.

Напомним, в Беларуси выросло число тех, кто ожидает ускорения роста цен на товары и платные услуги. Это следует из обнародованных Нацбанком данных за август. Так, 17,6% белорусов считают, что в ближайшие 12 месяцев инфляция будет расти быстрее, чем сейчас. Для сравнения: в мае такого мнения придерживались 11% белорусов.

В марте Александр Лукашенко поручил правительству снизить инфляционные ожидания белорусов, которые были высокими.

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В сентябре инфляция в Беларуси составила 0,8%, а с начала года - 3,7%.
 
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