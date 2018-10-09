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Открытый урок со звездой 

10.10.2018 — Разное | Савецкая вёска  
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Открытый урок со звездой 
В Беларуси уже не первый год работает социальный образовательный проект «Дети в интернете». Специалисты отмечают, что интернетом дети начинают пользоваться в 7-9 лет, обычно без контроля родителей. Для того, чтобы для детей это было безопасно и интересно, компания МТС начала проводить уроки грамотного поведения в Сети. Проект поддержало Министерство образования.
В минувший понедельник ученики 3-4 классов школ района собрались в районном Центре культуры на открытый урок, провел который популярный телеведущий и певец Георгий Колдун. В игровой интерактивной форме ребята узнали о том, стоит ли отвечать на сообщения от незнакомых людей в социальных сетях, как правильно вести себя в Сети, чтобы не попасться на удочку мошенникам и почему необходимо использовать антивирусные программы.
Открытый урок со звездой 

— Компания МТС проводит этот проект уже порядка пяти лет, — рассказал нашему корреспонденту Георгий, присоединившийся к инициативе мобильного оператора с самого ее старта. — Цель этой инициативы — обобщить знания детей в области безопасности пользования интернетом. Нужно в процессе беседы сделать так, чтобы дети поняли, что у интернета, как и у любой другой вещи, есть две стороны, и где-то может подстерегать скрытая опасность. Наша задача — сделать детей более вдумчивыми, более осторожными пользователями, чтобы ребята могли анализировать свои действия в сети.
Татьяна ВЛАДИМИРОВА
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В Беларуси уже не первый год работает социальный образовательный проект «Дети в интернете». Специалисты отмечают, что интернетом дети начинают пользоваться в 7-9...
 
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