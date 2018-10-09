|
12 октября в районном Центре культуры состоится праздничный концерт «Букет для мамы»
10.10.2018 — Разное | Савецкая вёска
Уважаемые жители Дрибина и района!
12 октября в районном Центре культуры состоится праздничный концерт «Букет для мамы», посвященный Дню матери.
Начало концерта в 16.00.
Вход свободный.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уважаемые жители Дрибина и района! 12 октября в районном Центре культуры состоится праздничный концерт «Букет для мамы», посвященный Дню матери. Начало концерта в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)