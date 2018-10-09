На британский берег выбросило мусор 50-летней давности. Он отлично сохранился

На пляж британского графства Сомерсет выбросило пластиковую бутылку от чистящего средства возрастом почти полвека, на которую обратили внимание экологи и местные СМИ. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на BBC .



Фото: burnhamcoastguard / instagram.com

Средство для мытья посуды было обнаружено на пляже после мощного прилива, когда на берег оказалось выброшено порядка 400 тонн мусора.

«На берег выбросило около 300−400 тонн мусора в ту ночь, — рассказал офицер береговой охраны Дейв Уэлланд BBC. — Я служу в береговой охране много лет, но не припомню такого количество хлама на пляже ранее».

Экологи обратили внимание на то, что, несмотря на несколько десятилетий, проведенных в океане, банка выглядит, как новая. Судя по стоимости, указанной на бутылке, выпущена она была до 1971 года, когда Британия перешла на десятичную финансовую систему, таким образом, возраст бутылки составляет минимум 47 лет.

«Эта бутылка плавала неподалеку в наших водах и по-прежнему выглядит, как новая», — сообщили в местной спасательной службе, которая занимается очисткой берега. По словам ученых, подобные пластиковые бутылки могут разлагаться 450 лет и дольше, а согласно британскому правительственному отчеты 2017 года около 70% мусора в океане сделано из пластика.