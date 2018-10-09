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Статью Кокорина и Мамаева переквалифицировали в более тяжкую, их могут объявить в федеральный розыск
Начальник управления отдела связей МВД по городу Москве Юрий Титов в ходе общения с журналистами заявил, что
Эта статья подразумевает уголовный срок вплоть до семи лет лишения свободы. Он также заявил, что если Александр Кокорин и Павел Мамаев к 18 часам не явятся для дачи показаний, то будут объявлены в федеральный розыск.
Прямую трансляцию заявления вел
Напомним, что восьмого октября Кокорин и Мамаев с компанией своих друзей сначала
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Статью Кокорина и Мамаева переквалифицировали в более тяжкую, их могут объявить в федеральный розыск
Начальник управления отдела связей МВД по городу Москве Юрий Титов в ходе общения с журналистами заявил, что дело российских футболистов Александра Кокорина и...
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