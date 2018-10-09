Статью Кокорина и Мамаева переквалифицировали в более тяжкую, их могут объявить в федеральный розыск

Начальник управления отдела связей МВД по городу Москве Юрий Титов в ходе общения с журналистами заявил, что дело российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева переквалифицировано и будет вестись по более тяжкой статье «Хулиганство».



Александр Кокорин и Павел Мамаев. Фото: Инстаграм Александра Кокорина

Эта статья подразумевает уголовный срок вплоть до семи лет лишения свободы. Он также заявил, что если Александр Кокорин и Павел Мамаев к 18 часам не явятся для дачи показаний, то будут объявлены в федеральный розыск.

Прямую трансляцию заявления вел «Спорт-Экспресс» .

Напомним, что восьмого октября Кокорин и Мамаев с компанией своих друзей сначала избили белорусского водителя Виталия Соловчука , а затем — чиновника Минпромторга Дениса Пака .