Здание ресторана «Вежа Града» без снижения цены выставили на очередной аукцион





Специализированное для общепита здание бывшего ресторана «Вежа Града», принадлежащее «Слуцкому агросервису», снова выставили на аукцион. Об этом сообщается на сайте Минского областного центра инвестиций и приватизации.

Аукцион состоится 5 ноября этого года. После предыдущего снижения в два раза начальная цена объекта осталась прежней - 600 000 белорусских рублей.

В последний раз аукцион по продаже «Вежи» был признан не состоявшимся 23 июля из-за отсутствия заявок. По информации собственных источников SG, зданием интересовалась торговая сеть «Белмаркет» и представители продуктового ритейлера ООО «Универсам Славянский».



Slutsk-Gorod.by