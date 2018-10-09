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Здание ресторана «Вежа Града» без снижения цены выставили на очередной аукцион
10.10.2018 — Разное | Слуцк Город
Специализированное для общепита здание бывшего ресторана «Вежа Града», принадлежащее «Слуцкому агросервису», снова выставили на аукцион. Об этом
Аукцион состоится 5 ноября этого года. После предыдущего
В последний раз аукцион по продаже «Вежи» был
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Специализированное для общепита здание бывшего ресторана «Вежа Града», принадлежащее «Слуцкому агросервису», снова выставили на аукцион.
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