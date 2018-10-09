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Greenpeace назвал главных производителей пластикового мусора
10.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Эксперты Greenpeace назвали главных производителей пластикового мусора, ими оказались Coca-Cola, PepsiCo и Nestle, сообщает телеканал "МИР 24".
Для определения лидеров по производству такого мусора группа Greenpeace организовала 239 пластиковых чисток в 42 странах по всему миру и провела аудит 187 тыс. кусков пластмассового мусора.
По данным Greenpeace, производитель безалкогольных напитков Coca-Cola является крупнейшим производителем отходов, пластиковый мусор компании найден в 40 из 42 стран. Кроме того, наиболее распространенным типом найденного пластика был полистирол, который входит в упаковочные и пенные кофейные чашки, а также ПЭТ, используемый в бутылках и контейнерах.
Представители названных трех компаний заявили, что исправят ситуацию: к 2025 году вся их упаковка будет перерабатываться, компостироваться или разлагаться.
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Эксперты Greenpeace назвали главных производителей пластикового мусора, ими оказались Coca-Cola, PepsiCo и Nestle, сообщает телеканал "МИР 24". Для определения лидеров...
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