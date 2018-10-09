Лукашенко прокомментировал идею присоединения Беларуси к России

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал смешными разговоры о возможности присоединения республики к России. Об этом он сказал на встрече с послом РФ в республике Михаилом Бабичем. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

Как отмечается, белорусский лидер прокомментировал заявления аналитиков в СМИ о возможном присоединении РБ к РФ. Лукашенко указал, что независимости Белоруссии хотел не только народ республики, но и «тогдашнее руководство» России.

«Если уж откровенно говорить, не только благодаря устремлениям нашего народа мы стали суверенным и независимым государством. Этого хотела Россия и тогдашнее руководство России. Нынешнее руководство заявляло о преемственности курса», – отметил президент.

По его словам, в XXI веке говорить о включении Беларуси в состав России просто смешно.

«Я ни разу от нынешнего президента России этого не слышал и прошлого, первого президента России», – подчеркнул Лукашенко.