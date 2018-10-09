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Лукашенко прокомментировал идею присоединения Беларуси к России
10.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал смешными разговоры о возможности присоединения республики к России. Об этом он сказал на встрече с послом РФ в республике Михаилом Бабичем. Об этом сообщает агентство
Как отмечается, белорусский лидер прокомментировал заявления аналитиков в СМИ о возможном присоединении РБ к РФ. Лукашенко указал, что независимости Белоруссии хотел не только народ республики, но и «тогдашнее руководство» России.
«Если уж откровенно говорить, не только благодаря устремлениям нашего народа мы стали суверенным и независимым государством. Этого хотела Россия и тогдашнее руководство России. Нынешнее руководство заявляло о преемственности курса», – отметил президент.
По его словам, в XXI веке говорить о включении Беларуси в состав России просто смешно.
«Я ни разу от нынешнего президента России этого не слышал и прошлого, первого президента России», – подчеркнул Лукашенко.
Напомним, президент России Владимир Путин
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На встрече с послом РФ в республике Михаилом Бабичем белорусский лидер заявил, что говорить об этом в новом веке смешно.
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