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В Беларуси завершается подключение жилфонда к отоплению

10.10.2018 — Разное | Свислочская газета  
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В Беларуси завершается подключение жилфонда к отоплению
Об этом сообщила заместитель начальника управления коммунального хозяйства и энергетики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Светлана Тимошкина.

"Жилфонд в полном объеме подключен к отоплению во всех регионах, за исключением Брестской области, где в настоящее время тепло подается в 78,5% жилых домов, и Гомельской (97%).

Вероятно, в ближайшие дни эти регионы завершат подключение жилых домов к отоплению. Все социальные объекты страны уже подключены", - отметила Светлана Тимошкина. Она подчеркнула, что соответствующие решения принимают местные исполнительные и распорядительные органы власти. Отопление в жилищном фонде, общежитиях, гостиницах, учебных учреждениях включают при среднесуточной температуре воздуха в течение пяти суток плюс 8 градусов и ниже. После подачи тепла в жилфонд на очереди общественные, административные здания, промышленные предприятия.

"Местные исполкомы принимают решение о начале подключения к отоплению и этой группы зданий. Это в свою очередь дает право собственникам зданий окончательно определиться с датой включения отопления", - пояснила Светлана Тимошкина. Организации ЖКХ к отопительному сезону подготовили 1,83 млн куб.м древесного топлива, 10,7 тыс. т топочного мазута в качестве резервного топлива для газовых котельных. Завершен капитальный ремонт котлов, капитальный и профилактический ремонт оборудования котельных и тепловых сетей, профилактический ремонт систем отопления и осмотр тепловых пунктов.

 

БелТА.

 
 
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Об этом сообщила заместитель начальника управления коммунального хозяйства и энергетики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Светлана Тимошкина.
 
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