Ряды первички РОО «Белая Русь» УРГ «Свіслацкая газета» пополнились



Сегодня на организационном собрании первичной организации РОО «Белая Русь» УРГ «Свіслацкая газета», в котором приняло участие 11 человек, в ряды первички была принята редактор отдела писем и социальных проблем Снежана Владимировна Журневич.

За шесть месяцев работы в редакции Снежана Владимировна проявила себя только с положительной стороны. Она старательна, коммуникабельна, человек с активной жизненной позицией, со своей точкой зрения. Об общественной организации РОО «Белая Русь», ее деятельности и добрых делах знает не понаслышке.

Поздравляем Снежану Владимировну с этим событием и желаем скорейшего вливания в общественное объединение.