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Ряды первички РОО «Белая Русь» УРГ «Свіслацкая газета» пополнились
10.10.2018 — Разное | Свислочская газета
За шесть месяцев работы в редакции Снежана Владимировна проявила себя только с положительной стороны. Она старательна, коммуникабельна, человек с активной жизненной позицией, со своей точкой зрения. Об общественной организации РОО «Белая Русь», ее деятельности и добрых делах знает не понаслышке.
Поздравляем Снежану Владимировну с этим событием и желаем скорейшего вливания в общественное объединение.
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Сегодня на организационном собрании первичной организации РОО «Белая Русь» УРГ «Свіслацкая газета», в котором приняло участие 11 человек, в ряды первички была...
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