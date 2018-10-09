Кто в Беларуси не будет платить НДС?

Налог на добавленную стоимость не будет взиматься при ввозе в Беларусь зарядных устройств для электромобилей, производимых за рубежом.

Положение об этом содержится в постановлении правительства от 9 октября, опубликованном на сайте совета министров.

Документ содержит положение, определяющее порядок выдачи заключения об отсутствии в стране производства устройств для зарядки аккумуляторов.

Выдавать заключения будет Министерство промышленности на основании письменных заявлений организаций, которые ввозят на территорию Беларуси зарядные устройства.

По результатам рассмотрения заявления Минпром в течение 20 рабочих дней со дня его подачи принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче заключения.

Постановление принято в соответствии с указом президента от 10 июля 2018 года № 273 «О стимулировании использования электромобилей» и вступает в силу 14 октября.