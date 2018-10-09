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Кто в Беларуси не будет платить НДС?
Налог на добавленную стоимость не будет взиматься при ввозе в Беларусь зарядных устройств для электромобилей, производимых за рубежом.
Положение об этом содержится в постановлении правительства от 9 октября, опубликованном на сайте совета министров.
Документ содержит положение, определяющее порядок выдачи заключения об отсутствии в стране производства устройств для зарядки аккумуляторов.
Выдавать заключения будет Министерство промышленности на основании письменных заявлений организаций, которые ввозят на территорию Беларуси зарядные устройства.
По результатам рассмотрения заявления Минпром в течение 20 рабочих дней со дня его подачи принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче заключения.
Постановление принято в соответствии с указом президента от 10 июля 2018 года № 273 «О стимулировании использования электромобилей» и вступает в силу 14 октября.
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Налог на добавленную стоимость не будет взиматься при ввозе в Беларусь зарядных устройств для электромобилей, производимых за рубежом.
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