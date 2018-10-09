Швейное дело в Максимовском доме-интернате

Семь раз отмерь, один — отрежь. Эта народная мудрость для Натальи Карпейчик из Межи является не только важной жизненной установкой, но и секретом профессионального мастерства.

Наталья работает швеей на раскрое в Максимовском психоневрологическом доме-интернате для престарелых и инвалидов. В швейном цехе учреждения шьют все необходимое для проживающих — комплекты постельного белья, сорочки и платья для женщин, сорочки, брюки и пиджаки для мужчин. Изготавливают также постельное белье на продажу. Покупателей привлекает его отменное качество и доступные цены.





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