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Внимание, розыск: ГАИ ищет женщину, которая выбежала на дорогу на красный и спровоцировала ДТП
Госавтоинспекция Советского района Минска проводит проверку по факту аварии, которая произошла в конце сентября на пересечении Логойского тракта и улицы Гамарника.
Напомним,
Женщина с места аварии убежала.
Сотрудники ГАИ просят помочь в установлении личности пешехода. На вид ей 45−50 лет, волос темный. Была одета в красную куртку и темные брюки.
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Госавтоинспекция Советского района Минска проводит проверку по факту аварии, которая произошла в конце сентября на пересечении Логойского тракта и улицы...
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