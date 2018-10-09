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Внимание, розыск: ГАИ ищет женщину, которая выбежала на дорогу на красный и спровоцировала ДТП

10.10.2018 16:54 — Разное | Tut.by  
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Госавтоинспекция Советского района Минска проводит проверку по факту аварии, которая произошла в конце сентября на пересечении Логойского тракта и улицы Гамарника.

Напомним, инцидент произошел 30 сентября на Логойском тракте: женщина внезапно выбежала на дорогу на красный и, уворачиваясь от автомобилей, устремилась на противоположную сторону. Водитель Citroen рассказал, что ехал во второй полосе. Заметив пешехода, резко перестроился в третий ряд, после чего в него врезался Renault.

Женщина с места аварии убежала.

Сотрудники ГАИ просят помочь в установлении личности пешехода. На вид ей 45−50 лет, волос темный. Была одета в красную куртку и темные брюки.

Если вы узнали женщину или располагаете какой-либо информацией о ее местонахождении, инспекторы просят позвонить по телефону 8 017 292-02-02 или 102. Конфиденциальность гарантируется.

 
Теги: Минск
 
 
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Госавтоинспекция Советского района Минска проводит проверку по факту аварии, которая произошла в конце сентября на пересечении Логойского тракта и улицы...
 
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