ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Предполагаемый ущерб от урагана "Майкл" в США оценили в $16 млрд

10.10.2018 16:35 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Ураган "Майкл" в Мексиканском заливе, вероятно, станет самым мощным из достигавших побережья США за последние 14 лет. Потенциальный ущерб оценивается в $16 млрд, сообщает агентство Bloomberg.

Ожидается, что ураган дойдет до побережья штата Флорида в ближайшие часы.

Ранее он усилился больше ожиданий - до четвертой, предпоследней, категории мощности по шкале Саффира-Симпсона. По данным Национального центра ураганов США, скорость ветра достигла 145 миль в час (почти 65 м/с). Если она усилится до 157 миль в час, ураган будет переведен в пятую, самую разрушительную категорию.

Ураган уже сократил добычу нефти в Мексиканском заливе на 40%, природного газа - на 28%.

Для Флориды "Майкл" станет самым мощным ураганом, достигшим северо-западного побережья штата, за всю историю наблюдений - с 1851 года. В 2005 году до этой части Флориды добрался ураган "Дэннис", относившийся на тот момент к третьей категории по шкале Саффира-Симпсона.

"Шторм вызовет опасные штормовые нагоны в низинных районах, ураганный ветер и сильные ливни вдоль северо-восточного побережья Мексиканского залива", - цитирует CNN доклад Национальной метеорологической службы США.

Вдоль Атлантического побережья США штормовые предупреждения объявлены до штатов Северная и Южная Каролина включительно. Морские порты региона закрыты, волны в Мексиканском заливе достигают 8,5 м. Отменены более 230 авиарейсов.

"Такой ураган можно увидеть раз в жизни. Ветер такой силы может повалить любое дерево или строение на своем пути", - отметил метеоролог AccuWeather Inc. Бретт Рэтберн.

Ранее президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения во Флориде из-за приближения урагана. В Белом доме сообщили, что меры, которые будут приниматься в связи с угрозой урагана "Майкл", будут направлены на обеспечение безопасности частных лиц и государственной собственности, а также против последствий стихии.

При этом президент подчеркнул, что ураган "Майкл" сильнее, чем ураган "Флоренс", который в сентябре обрушился на Северную и Южную Каролину и привел к гибели людей.

Губернатор Флориды Рик Скотт ранее заявил, что Флорида "на 100% готова" к удару стихии. Около 400 тыс. человек рекомендовано незамедлительно покинуть свои дома. "Вы не сможете спрятаться от удара шторма, поэтому уезжайте, если вам рекомендовано эвакуироваться", - сказал Скотт.

На территории штата организовано более 30 пунктов временного размещения, в которых работают сотрудники гуманитарных организаций.

 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ураган "Майкл" в Мексиканском заливе, вероятно, станет самым мощным из достигавших побережья США за последние 14 лет. Потенциальный ущерб оценивается в $16 млрд,...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Надо психологически выдержать». Солигорский ВК «Шахтёр» готовится сразиться с немецким «Франкфуртом» в Лиге чемпионов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика