Ураган "Майкл" в Мексиканском заливе, вероятно, станет самым мощным из достигавших побережья США за последние 14 лет. Потенциальный ущерб оценивается в $16 млрд, сообщает агентство Bloomberg.

Ожидается, что ураган дойдет до побережья штата Флорида в ближайшие часы.

Ранее он усилился больше ожиданий - до четвертой, предпоследней, категории мощности по шкале Саффира-Симпсона. По данным Национального центра ураганов США, скорость ветра достигла 145 миль в час (почти 65 м/с). Если она усилится до 157 миль в час, ураган будет переведен в пятую, самую разрушительную категорию.

Ураган уже сократил добычу нефти в Мексиканском заливе на 40%, природного газа - на 28%.

Для Флориды "Майкл" станет самым мощным ураганом, достигшим северо-западного побережья штата, за всю историю наблюдений - с 1851 года. В 2005 году до этой части Флориды добрался ураган "Дэннис", относившийся на тот момент к третьей категории по шкале Саффира-Симпсона.

"Шторм вызовет опасные штормовые нагоны в низинных районах, ураганный ветер и сильные ливни вдоль северо-восточного побережья Мексиканского залива", - цитирует CNN доклад Национальной метеорологической службы США.

Вдоль Атлантического побережья США штормовые предупреждения объявлены до штатов Северная и Южная Каролина включительно. Морские порты региона закрыты, волны в Мексиканском заливе достигают 8,5 м. Отменены более 230 авиарейсов.

"Такой ураган можно увидеть раз в жизни. Ветер такой силы может повалить любое дерево или строение на своем пути", - отметил метеоролог AccuWeather Inc. Бретт Рэтберн.

Ранее президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения во Флориде из-за приближения урагана. В Белом доме сообщили, что меры, которые будут приниматься в связи с угрозой урагана "Майкл", будут направлены на обеспечение безопасности частных лиц и государственной собственности, а также против последствий стихии.

При этом президент подчеркнул, что ураган "Майкл" сильнее, чем ураган "Флоренс", который в сентябре обрушился на Северную и Южную Каролину и привел к гибели людей.

Губернатор Флориды Рик Скотт ранее заявил, что Флорида "на 100% готова" к удару стихии. Около 400 тыс. человек рекомендовано незамедлительно покинуть свои дома. "Вы не сможете спрятаться от удара шторма, поэтому уезжайте, если вам рекомендовано эвакуироваться", - сказал Скотт.

На территории штата организовано более 30 пунктов временного размещения, в которых работают сотрудники гуманитарных организаций.