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В отношении Мамаева и Кокорина возбуждено уголовное дело о хулиганстве

10.10.2018 16:24 — Разное | Интерфакс  
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Павел Мамаев и Александр Кокорин стали фигурантами дела о хулиганстве после двух потасовок в центре Москвы, заявил представитель столичной полиции Юрий Титов.

"Принято решение о выделении в отдельное производство и возбуждении в отношении граждан Кокорина и Мамаева уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статье 213 уголовного кодекса РФ",- сказал журналистам Ю. Титов.

Он призвал А. Кокорина и П. Мамаева прибыть до 18.00 к следователю и подчеркнул, что в противном случае они будут объявлены в федеральный розыск.

Он добавил, что расследование дела взято на контроль руководством столичной полиции.

Ранее московская полиция возбудила уголовное дело о побоях (ст. 116 УК РФ) по факту конфликтов с участием футболистов П.Мамаева и А.Кокорина.

Один из них произошел у столичной гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Ольги Ушаковой, гражданин Беларуси. Вторая драка произошла в кафе "Кофемания" в центре Москвы, в ней пострадали федеральные чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.

Оба инцидента запечатлены камерами видеонаблюдения, вызвали широкий общественный резонанс.

 
 
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Павел Мамаев и Александр Кокорин стали фигурантами дела о хулиганстве после двух потасовок в центре Москвы, заявил представитель столичной полиции Юрий Титов....
 
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