Брестскому областному объединению профсоюзов исполняется 70 лет

Именно такую дату 19 октября 2018 года отметит главный профсоюзный центр области.

История профсоюзов, как массовых организаций рабочих и служащих, главной своей целью определивших защиту интересов трудящихся, начинается в конце XVIII века, когда в ведущих европейских странах утверждается капиталистический способ производства и появляется большое число лиц наемного труда.

Первые профсоюзы возникают в Великобритании, Франции, США. К середине XIX века профессиональные союзы оформляются в Италии, Германии, Испании, Бельгии и других странах.

В Беларуси и Польше, входивших в то время в состав Российской империи, организации подобные профсоюзам зародились ранее, чем во внутренних губерниях России, – еще в конце XIX века. Здесь стали возникать больничные кассы, стачечные комитеты, заводские комиссии, делегатские собрания, цеховые сходки. Они появлялись на отдельных предприятиях, существовали кратковременно, часто нелегально, действовали разрозненно. Их деятельность не выходила за рамки материальной поддержки своих членов.

В 1894 году на территории Беларуси был создан первый союз щетинщиков, а четыре года спустя – союз кожевенников, представлявший рабочих Сморгони, Белостока, Вильно, Ошмян и Кринок.

Революция 1905 года открыла путь созданию новых массовых, образованных по производственному признаку профессиональных союзов. Организационным центром профсоюзного движения стала Москва. Здесь в сентябре – октябре 1905 года прошла первая Всероссийская конференция профсоюзов. В это время уже был сформирован Всероссийский железнодорожный союз, комитет которого на тот момент уже действовал в том числе и в Кобрине.

С началом нового революционного подъема в 1912–1913 годах стали возникать новые профессиональные организации кожевенников, портных, печатников, торговых служащих в ряде городов Беларуси, в том числе в Барановичах и Пинске.





На территории Брестчины в связи с тем, что она была оккупирована вначале войсками кайзеровской Германии, затем – польскими, а после заключения Рижского мира в 1921 году отошла к Польше, массовые легальные профсоюзы начинают действовать только после воссоединения Западной Беларуси с БССР в 1939 году.

Тем не менее в период нахождения Брестчины в составе Польши попытки создания профессиональных организаций предпринимались. В 1926 году был создан профсоюз врачей в Пинске, в мае 1930 года – зарегистрировано отделение «Союза врачей в Польше» в Лунинце.

Значимое влияние и воздействие на общественную, социально-политическую жизнь Брестчины профсоюзы начали оказывать со второй половины 40-х годов прошлого столетия. И обусловлено это было ходом исторического развития региона и страны в целом.

После воссоединения Западной Беларуси с БССР в декабре 1939 года на территории бывших Брестского, Кобринского и Пружанского поветов Полесского воеводства была образована Брестская область. Социально-экономические преобразования на Брестчине в 1939–1941 годах и в послевоенное время коренным образом изменили характер экономики региона путем создания развитой промышленности и крупного коллективного сельского хозяйства и подготовили почву для развертывания массового профсоюзного движения. К концу 40-х годов в Брестской области уже действовали первичные профсоюзные организации 31 отраслевого направления.

Толчком к созданию областной профсоюзной организации стал XIX Пленум Всесоюзного Центрального Совета профессиональных союзов 1 октября 1948 года, на котором было принято постановление «О создании в республиках, краях и областях Советов профсоюзов».

И уже 19 октября 1948 года в брестском Доме политического просвещения состоялась Брестская областная конференция профсоюзов. В конференции приняли участие 105 делегатов, которые представляли 37 078 организованных в профсоюзы рабочих и служащих. В Брестский областной совет профсоюзов вошли 25 человек и 5 – в ревизионную комиссию. Председателем облсовпрофа был выбран Адам Петрович Фомичев (1948–1958 гг.), прежде работавший секретарем Высоковского райкома КП(б)Б. На первом пленуме облсовпрофа был избран президиум.

Областной профсоюзный центр держал на контроле состояние обслуживания населения банями, выполнение коллективных договоров, ход ликвидации неграмотности и малограмотности среди взрослого населения, медицинское обслуживание рабочих и служащих. Занимался проведением общественного смотра работы продовольственных магазинов, пищеблоков, баз, складов, разработкой форм шефской помощи над 15 детскими домами.

На момент создания облсовпрофа его сформировали 5 областных комитетов профсоюзов: работников начальной и средней школы, госторговли, леса и сплава, медсантруда, связи и райпрофсож Брест-Литовской железной дороги (отделение республиканского Дорпрофсожа).

Названные объединения были сформированы из первичных организаций Брестского, Антопольского, Березовского, Высоковского, Жабинковского, Дивинского, Каменецкого, Домачевского, Коссовского, Кобринского, Малоритского, Пружанского, Ружанского и Шерешевского районов.

Через несколько лет состав отраслевых профсоюзов области несколько видоизменился – на 1 июля 1953 года действовало уже 7 областных комитетов профсоюзов: начальной и средней школы, сельского хозяйства и заготовок, медицинских работников, легкой и пищевой промышленности, потребкооперации, госторговли и общественного питания, связи и райпрофсож.

С течением времени количество профсоюзных организаций в регионе росло. В 1958 году уже действовало 10 обкомов и 2 райпрофсожа, 100 райкомов и горкомов профсоюзов, 2159 первичных организаций профсоюзов.

Важно учесть, что после упразднения в 1954 году пяти областей БССР в состав Брестской области вошло 15 районов бывших Пинской и Барановичской областей. Включение новых первичных организаций в централизованную систему профсоюзов Брестчины стало первым этапом ее реорганизации во второй половине 50-х годов.

В 1952–1961 годах профсоюзы усилили внимание к заключению и выполнению коллективных договоров. Положительное воздействие на работу профсоюзных организаций оказало утвержденное в марте 1957 года пленумом ВЦСПС «Положение о республиканском, краевом и областном Совете профсоюзов». Оно предоставило областному Совету профсоюзов право осуществлять руководство всей деятельностью профсоюзных организаций, расширило их права в области охраны труда, заработной платы, улучшения культурно-бытовых условий рабочих и служащих.

Воспитательная роль профсоюзных организаций проявилась также в зарождении движения наставников молодых рабочих и колхозников.

С 1958 года областной совет профсоюзов стал вплотную заниматься делом государственного социального страхования, усилил контроль над перечислением страховых взносов, поступлением и разумным использованием средств.

В работе по укреплению здоровья трудящихся в те годы активно участвовали и добровольные спортивные общества профсоюзов: «Красное знамя», «Локомотив», «Буревестник», «Водник», объединявшие к 1959 году 183 коллектива с количеством членов ДСО 16 654 человека. По инициативе профсоюзов стали работать медсанчасти на заводах (в частности, со стационаром на 100 мест на Березовской ГРЭС), больницы, врачебные и фельдшерские здравпункты на предприятиях.

Продолжала расширяться правовая помощь трудящимся. Первая юридическая консультация при облсовпрофе была образована в декабре 1952 года.





Период с середины 1960-х и до середины 1980-х годов для Брестской области характеризируется бурным промышленным развитием. Так, если в годы 8-й пятилетки наибольший удельный вес в структуре промышленности занимала легкая и пищевая, то в годы 9-й и последующих пятилеток наиболее быстрыми темпами развивались химическая, электротехническая и станкостроительная отрасли, создавались машиностроительные комплексы. По мере роста промышленности увеличивалась и численность занятых на промышленных предприятиях, в строительстве, сельском хозяйстве, торговле и транспорте. Росла и численность профсоюзов, степень охвата рабочих служащих профсоюзным членством в 1971 году достигла 98,8%, в 1981 году – 98,9%. При этом профсоюзы не только росли численно, но и укреплялись организационно. В 1970 году в области было 14 обкомов профсоюзов, в 1980 году – 13, соответственно райкомов и горкомов – 92 и 109, первичных организаций – 3 140 и 3 764.

С середины 1980-х годов в Беларуси, как и в СССР в целом, наступил период радикальных преобразований в экономической, политической и социальной областях. На апрельском (1985 г.) Пленуме ЦК КПСС был принят курс на перестройку всех сторон жизни советского общества. Процесс реформирования потребовал и обновления профсоюзной работы.

Экономическая реформа, внедрение хозрасчета и самофинансирования, рыночных и арендных отношений, расширение хозяйственной самостоятельности предприятий в те годы нередко сопровождалось ущемлением интересов рабочих и служащих. Поэтому на первом плане у профсоюзов была защита прав и интересов отдельных трудящихся и целых трудовых коллективов.

В конце 1980-х годов стало очевидно, что значительных сдвигов в осуществлении курса на ускорение социально-экономического развития страны достичь не удалось, не увенчалась успехом и экономическая реформа. Кризис в экономике, вывоз значительной части товаров за пределы регионов, введение талонов на приобретение товаров первой необходимости и другие негативные явления вели к нарастанию социальной напряженности. Недовольство работников недостаточной защитой их интересов со стороны профсоюзов приводит к сокращению численности областной профсоюзной организации.

В 1990-е годы и в начале XXI века областному объединению профсоюзов пришлось работать в принципиально новых политических и экономических условиях.

В процессе формирования рыночной экономики наряду с государственными субъектами хозяйствования создавались предприятия негосударственной формы собственности, в республике официально появился институт безработных, у значительной части граждан снизился уровень жизни. В Брестской области в 2001 году около 40% семей располагали среднедушевыми ресурсами ниже прожиточного минимума.

Коренное изменение условий деятельности профсоюзов в 1990-е годы потребовало создания новой правовой базы. В Конституции Республики Беларусь 1994 года были закреплены право на труд, защита этого права, экономически и социальных интересов граждан через объединение в профсоюзы, заключение коллективных договоров и соглашений, права на забастовку. Приняты законы «О профессиональных союзах», «О коллективных договорах и соглашениях», «О порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов)», «О занятости населения Республики Беларусь», постановления правительства республики об осуществлении профсоюзами общественного контроля за соблюдением законодательства о труде и другие. По инициативе президиума Совета ФПБ был принят Указ Президента Республики Беларусь «О развитии социального партнерства в Республике Беларусь». В мае 1999 года вступил в силу Указ Президента Республики Беларусь «О Национальном Совете по трудовым и социальным вопросам», который официально подтвердил развитие социального партнерства в отраслях и регионах, как одной из форм проведения социально-экономической политики заинтересованных сторон: власти, нанимателей и профсоюзов.

Качественно новый этап деятельности ФПБ начался с 2002 года. В основу позиции профцентра были положены подходы, изложенные в решениях первого и второго Всебелорусских народных собраний, предвыборных программах А.Г. Лукашенко. Четко обозначился курс на максимальное партнерство с государством, одобренный 4-м внеочередным съездом ФПБ, проходившим в сентябре 2002 года, который внес изменения в Устав Федерации, обновил программу деятельности до 2005 года. С 25 ноября 2002 года профцентр стал называться Федерация профсоюзов Беларуси.

Основополагающим документом, принятым в 2015 году на VII съезде ФПБ, стала Программа деятельности на 2015–2020 годы, которая продолжает избранный профессиональными союзами курс борьбы за достойный труд, достойную жизнь и социальную справедливость, высокоэффективную экономику.





В числе ее приоритетных задач – создание профсоюзных организаций во всех трудовых коллективах, в том числе в негосударственном секторе.

Дойти до каждого человека, более активно влиять на социальную политику и решения соответствующих исполнительных комитетов, Советов депутатов, объединений нанимателей.

С целью решения первостепенных задач профсоюзов и трудящихся с января 2015 года в составе ФПБ свою работу начали 137 районных, городских объединений профсоюзов, в том числе 19 – в Брестской области.

В этом же году постоянную практику получили выездные профсоюзные приемы граждан. Бесплатные консультации профсоюзные юристы проводят в райцентрах и больших городах каждый последний четверг месяца. Со второй половины 2017 года такие приемы проводятся в том числе совместно с прокурорскими работниками.

Не меньшее внимание Федерацией профсоюзов Беларуси уделяется культурно-массовой работе, организации досуга трудящихся и членов их семей.

Поистине профсоюзным является Праздник труда – 1 Мая, включающий проведение торжественных собраний, концертов, гуляний, маевок и спортивных соревнований. На предприятиях и в организациях традиционными являются чествования передовиков производства, награждение их профсоюзными наградами. Широкое внимание и поддержку в регионах получили народно-патриотическая акция ФПБ «Мы – вместе!» и конкурс творчества трудовых коллективов «Новые имена Беларуси».

Круглогодичной является акция «Профсоюзы-детям», в ходе которой оказывается реальная помощь детям-сиротам, инвалидам, оставшимся без попечения родителей, многодетным семьям. Системный характер приобретает работа с молодежью.

ФПБ осуществляет восстановление своих объектов собственности, а также оказывает помощь в реконструкции историко-культурных ценностей. В Брестской области в числе таких объектов – областной Дворец культуры профсоюзов, гостиница «Беларусь», санаторий «Буг», братская могила лагеря-госпиталя «Ревир».

За прошедшие годы профсоюзам Беларуси и Брестского региона, в частности, удалось решить немало важных вопросов, широкий спектр задач обозначен и на ближайшие годы.

На современном этапе ФПБ, как наиболее представительное и крупнейшее объединение профсоюзов Республики Беларусь, является важной составной частью гражданского общества, выступает за дальнейшее укрепление социально ориентированного государства, ведет постоянный диалог с законодательными, представительными и исполнительными государственными органами, объединениями нанимателей.

По архивным материалам подготовила Вероника РЕЗЬКО, председатель Березовского районного объединения профсоюзов.