ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Bosch создает электрокары будущего для доставки грузов

10.10.2018 17:15 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Бум на онлайн-шопинг создает дополнительную нагрузку на городское движение. Недостаток погрузочно-разгрузочных зон в центре города вынуждает водителей микроавтобусов и тяжелых грузовиков парковаться вторым рядом, мешая движению. В итоге, пробки, шум и вредные выбросы, которые сопутствуют перегруженному трафику, только подпитывают разговоры о введении запрета въезда в центр города.

И это касается не только служб доставки, но и тех, кто занимается торговлей и другим малым бизнесом, требующим передвижения в микроавтобусах. «Чтобы обеспечивать своевременную доставку в городах, следует учитывать особенности городского движения», – говорит д-р Маркус Хейн, член правления Robert Bosch GmbH. Чтобы помочь решить эту проблему, Bosch выводит на рынок новую электрическую силовую установку для небольших коммерческих автомобилей. Первые транспортные средства с таким оснащением появятся в 2019 году.

Незаметная доставка

Почтовая служба Deutsche Post уже инициировала изменения в городских поставках с помощью электрического курьерского микроавтобуса StreetScooter, который оснащен электроприводом от Bosch. Создание электрической силовой установки, которой можно будет оснастить подавляющее большинство транспортных средств доставки, стало следующим шагом в этом направлении. Благодаря этому решению электрические микроавтобусы смогут совершать доставку от распределительного центра до двери получателя. Более того, передвижение в условиях городских пробок даже играет на руку, поскольку, благодаря рекуперативному торможению, электромобили могут восстанавливать заряд, что увеличивает запас хода.

Большинство маршрутов доставки составляют менее 80 километров в день – расстояние, легко покрываемое одним зарядом батареи. Весь автопарк может быть перезаряжен во время ночной стоянки в депо. Любые запреты на вождение в центрах городов не будут касаться использования электрического транспорта, поскольку силовые установки таких автомобилей обеспечивают нулевой выброс вредных веществ. Такой способ доставки с экономным расходованием ресурсов популярен не только в городах. Для 61% немцев, когда дело касается онлайн-покупок, наличие опции доставки электромобилем является ключевым критерием в выборе, согласно исследованию PwC. Еще одно преимущество заключается в том, что электромобили создают меньше шума, что также должно увеличить число доставок в вечернее время. Такое изменение может облегчить трафик в часы пик и обеспечить более гибкие периоды доставки. «Bosch создает электронную мобильность там, где в ней действительно нуждаются, – для служб доставок в городских условиях», – говорит Хейн.

Доступны для широкого потребления

Силовая установка eCityTruck от Bosch представлена двумя моделями: с трансмиссией и без нее. Задача заключалась в создании решений, которые быстро интегрируются и учитывают различные требования автопроизводителей. Они могут быть масштабированы для легких коммерческих автомобилей весом от 2 до 7,5 т, что позволяет оснащать ими большинство коммерческих автомобилей. Микроавтобусы очень распространены: по статистике Shell, примерно три четверти всех коммерческих автомобилей, зарегистрированных в Германии, относятся к этому классу, и их число растет. «Электрическая силовая установка от Bosch для коммерческого транспорта способна изменить облик городского движения. Мы наполним рынок электрическими микроавтобусами», – говорит Хейн. Новая концепция силовой установки eCityTruck от Bosch предполагает использование множества компонентов, таких как электродвигатель и силовая электроника, и объединение их в один блок. Благодаря рациональному использованию составляющих, силовая установка становится более производительной и доступной по цене. А то, что решение может быть легко интегрировано в действующие системы, решает проблему времязатратной и трудоемкой разработки новых компонентов. Еще одно преимущество для автопроизводителей заключается в том, что решение Bosch позволяет им быстро выводить автомобили на рынок.

Bosch уже предлагает решение «все в одном» для пассажирских автомобилей – систему осевого электрического привода e-axle, что значительно сокращает время разработки автомобиля. Расширяя ассортимент своих продуктов, которые теперь доступны и для небольших коммерческих автомобилей, Bosch усиливает свою поддержку автопроизводителей в направлении электрификации автомобилей.

Планы Bosch по электрификации коммерческих автомобилей не ограничиваются микроавтобусами. Вместе с американским стартапом Nikola Motor Bosch разрабатывает силовую установку, способную обеспечивать значительный запас хода. Новая электрическая силовая установка играет важную роль в достижении цели Bosch – стать лидером глобального рынка электромобильности, который сформируется после 2020 года. Также работа в этом направлении помогает компании воплотить еще одну свою идею – сделать реальностью передвижение на транспорте без вредных выбросов, дорожно-транспортных происшествий и стрессов. Такое будущее, по мнению Bosch, способно обеспечить автоматизацию, интеграцию сетевых возможностей (средства навигации, ориентации, интернет-связи и т.д.) и электрификацию.    

 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бум на онлайн-шопинг создает дополнительную нагрузку на городское движение. Недостаток погрузочно-разгрузочных зон в центре города вынуждает водителей...
 
Новости дня
Новости разные
 
В сентябре золотовалютные резервы Беларуси усохли на $320 млн
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика