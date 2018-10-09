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Лига Наций. Как попасть на самые комфортные места на стадионе «Динамо»?
На этой неделе белорусскую сборную по футболу ждут сразу две встречи в рамках Лиги Наций: 12 октября она сыграет с командой Люксембурга, а 15 октября – с командой Молдовы. А это значит, что у белорусских болельщиков будет в два раза больше шансов выиграть билеты на VIP-места под президентской ложей, которые снова появятся на стадионе «Динамо».
Билеты на эти места невозможно купить ни в одной кассе. И только здесь можно наслаждаться эффектом полного погружения в игру с максимальным комфортом: на удобных диванах, с напитками, закусками, а также в обществе интересных людей из мира спорта.
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Идея организовать уникальную «зону комфорта» для белорусских болельщиков принадлежит видеосервису VOKA и АБФФ. Появление VIP-мест на стадионах, где будут проходить матчи Чемпионата Беларуси и Лиги Наций с участием белорусской сборной, стало подарком болельщикам в честь запуска раздела
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На этой неделе белорусскую сборную по футболу ждут сразу две встречи в рамках Лиги Наций: 12 октября она сыграет с командой Люксембурга, а 15 октября – с командой...
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