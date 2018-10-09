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Лига Наций. Как попасть на самые комфортные места на стадионе «Динамо»?

10.10.2018 17:08 — Разное | БДГ  
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На этой неделе белорусскую сборную по футболу ждут сразу две встречи в рамках Лиги Наций: 12 октября она сыграет с командой Люксембурга, а 15 октября – с командой Молдовы. А это значит, что у белорусских болельщиков будет в два раза больше шансов выиграть билеты на VIP-места под президентской ложей, которые снова появятся на стадионе «Динамо».

Билеты на эти места невозможно купить ни в одной кассе. И только здесь можно наслаждаться эффектом полного погружения в игру с максимальным комфортом: на удобных диванах, с напитками, закусками, а также в обществе интересных людей из мира спорта.

Кого из спортивных звезд организаторы пригласили на матчи Лиги Наций? Те, кто быстрее других ответят на вопросы в комментариях к постам здесь, получат билеты на премиум-зону VOKА на матчи 12 и 15 октября. Там же можно найти подсказки к конкурсу.

Идея организовать уникальную «зону комфорта» для белорусских болельщиков принадлежит видеосервису VOKA и АБФФ. Появление VIP-мест на стадионах, где будут проходить матчи Чемпионата Беларуси и Лиги Наций с участием белорусской сборной, стало подарком болельщикам в честь запуска раздела «Наш футбол». Здесь можно смотреть все без исключения игры «Беларусбанк: высшая лига» в режиме онлайн, причем не только из дома, но и с любого устройства в сети любого мобильного оператора. Более того, в разделе «Наш футбол» на VOKA фанаты смогут найти всю интересующую информацию о ходе Чемпионата РБ и Лиги Наций: от архива уже состоявшихся игр до новостей, календаря и турнирных таблиц.

 
Теги: Новости
 
 
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На этой неделе белорусскую сборную по футболу ждут сразу две встречи в рамках Лиги Наций: 12 октября она сыграет с командой Люксембурга, а 15 октября – с командой...
 
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Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
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