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В 7 странах Европы прошли обыски и задержания по делу о коррупции и договорных матчах
В семи европейских странах проведена крупномасштабная операция в рамках расследования дела о коррупции в высшей футбольной лиге Бельгии. Утром в среду, 10 октября, проведены обыски в 57 объектах в Бельгии, Франции, Люксембурге, Черногории, Сербии, Македонии, а также на Кипре. Задержано «большое число лиц», сообщила прокуратура в Брюсселе, не называя точных цифр.
Задержаны несколько влиятельных футбольных агентов «Лиги Жюпилер», в том числе самый известный из них — Моги Байа. Задержаны также ряд судей и представителей клубов, среди них — главный тренер действующего чемпиона Бельгии «Брюгге» Иван Леко и бывший менеджер «Андерлехта» Херман Ван Холсбеек.
Обысканы офисы десяти клубов
Обыски прошли в офисах десяти клубов «Лиги Жюпилер», в том числе в «Андерлехте», «Брюгге», «Локерене» и льежском «Стандарде». Детали не сообщаются.
По данным СМИ, у правоохранительных органов страны имеется информация о предполагаемых правонарушениях в бельгийском футболе — коррупции, отмывании денег, организации договорных матчей и финансовых махинациях при переходе игроков в другие клубы.
— Договорные матчи подрывают неприкосновенность спорта. Правосудие принимает меры для ради справедливости в спорте, — заявил министр юстиции Бельгии Коэн Генс.
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В Бельгии, Франции, Люксембурге, Черногории, Сербии, Македонии и на Кипре обысканы 57 объектов и задержано "большое число лиц", сообщила прокуратура в Брюсселе.
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