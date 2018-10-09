﻿ В 7 странах Европы прошли обыски и задержания по делу о коррупции и договорных матчах. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В 7 странах Европы прошли обыски и задержания по делу о коррупции и договорных матчах

10.10.2018 17:10 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В семи европейских странах проведена крупномасштабная операция в рамках расследования дела о коррупции в высшей футбольной лиге Бельгии. Утром в среду, 10 октября, проведены обыски в 57 объектах в Бельгии, Франции, Люксембурге, Черногории, Сербии, Македонии, а также на Кипре. Задержано «большое число лиц», сообщила прокуратура в Брюсселе, не называя точных цифр.


Моги Баят, возможно, самый влиятельный футбольный агент в Бельгии, арестован. Фото: twitter.com/OstbelDirekt

Задержаны несколько влиятельных футбольных агентов «Лиги Жюпилер», в том числе самый известный из них — Моги Байа. Задержаны также ряд судей и представителей клубов, среди них — главный тренер действующего чемпиона Бельгии «Брюгге» Иван Леко и бывший менеджер «Андерлехта» Херман Ван Холсбеек.

Обысканы офисы десяти клубов

Обыски прошли в офисах десяти клубов «Лиги Жюпилер», в том числе в «Андерлехте», «Брюгге», «Локерене» и льежском «Стандарде». Детали не сообщаются.

По данным СМИ, у правоохранительных органов страны имеется информация о предполагаемых правонарушениях в бельгийском футболе — коррупции, отмывании денег, организации договорных матчей и финансовых махинациях при переходе игроков в другие клубы.

— Договорные матчи подрывают неприкосновенность спорта. Правосудие принимает меры для ради справедливости в спорте, — заявил министр юстиции Бельгии Коэн Генс.

 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Бельгии, Франции, Люксембурге, Черногории, Сербии, Македонии и на Кипре обысканы 57 объектов и задержано "большое число лиц", сообщила прокуратура в Брюсселе.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лига Наций. Как попасть на самые комфортные места на стадионе «Динамо»?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика