Белорусские нотариусы 12 октября бесплатно проконсультируют многодетных матерей

Белорусские нотариусы 12 октября бесплатно проконсультируют граждан по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий, сообщил БЕЛТА помощник председателя Белорусской нотариальной палаты Артур Стрех.
Акция пройдет по случаю празднования Дня матери в Беларуси.
Женщины, воспитывающие троих и более несовершеннолетних детей, могут обратиться в любую нотариальную контору и нотариальное бюро страны (в соответствии с режимом работы) и получить консультацию нотариуса по вопросам, входящим в его компетенцию.
Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро и время их работы можно узнать на сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе «Найти нотариуса».
Как отметил Артур Стрех, поддержка многодетных семей — один из основных приоритетов социальной политики государства, и для нотариального сообщества республики проведение подобных акций стало традиционным. Их цель — правовое просвещение населения и обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, укрепление и поддержка института семьи.
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