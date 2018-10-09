Белорусские нотариусы 12 октября бесплатно проконсультируют многодетных матерей

Белорусские нотариусы 12 октября бесплатно проконсультируют граждан по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий, сообщил БЕЛТА помощник председателя Белорусской нотариальной палаты Артур Стрех.





Акция пройдет по случаю празднования Дня матери в Беларуси.

Женщины, воспитывающие троих и более несовершеннолетних детей, могут обратиться в любую нотариальную контору и нотариальное бюро страны (в соответствии с режимом работы) и получить консультацию нотариуса по вопросам, входящим в его компетенцию.

Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро и время их работы можно узнать на сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе «Найти нотариуса».

Как отметил Артур Стрех, поддержка многодетных семей — один из основных приоритетов социальной политики государства, и для нотариального сообщества республики проведение подобных акций стало традиционным. Их цель — правовое просвещение населения и обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, укрепление и поддержка института семьи.

Читать полностью: http://www.belta.by/society/view/belorusskie-notariusy-12-oktjabrja-besplatno-prokonsultirujut-mnogodetnyh-materej-321007-2018/

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