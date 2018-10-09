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Российская армия отказывается от пистолета Макарова в пользу более мощного

10.10.2018 17:29 — Разное | Tut.by  
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Новый пистолет для российской армии проходит государственный испытания. Оружие рассчитано на мощный патрон калибра 9×21 мм, сообщает РИА «Новости». Тестирование новинки завершится в декабре этого года.


Пистолет Макарова модернизированный (ПММ). Фото: world.guns.ru

О новой разработке пока почти ничего не известно.

Пистолет Макарова — самый массовый пистолет в российском армии. Однако он устарел по своим характеристикам и не устраивает военных. Ранее, эксперт рассказал 42.TUT.BY о недостатках этого оружия:

«В целом оружие надежное, проверенное, больших проблем с ним не было, единственное, что не устраивало — небольшое останавливающее действие пули патрона 9×18, дальность стрельбы (эффективно метров на 15−20), а также малое количество патронов в магазине — всего 8».

Еще он отметил неудобный механизм извлечения рукоятки — вместо кнопки, как на большинстве пистолетов, небольшое колесико внизу рукоятки. Чтобы быстро сменить магазин с таким механизмом, нужна определенная сноровка.

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