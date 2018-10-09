Агентство S&P подтвердило кредитный рейтинг Беларуси на уровне «В»

Михаил Грачёв, финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел»):

- Подтверждение кредитного рейтинга для Беларуси на уровне «В» имеет две стороны медали.

Благоприятным является то, что ситуация не ухудшилась и рейтинг Беларусь остается на прежней позиции. Однако фактор отсутствия изменения процента по внешним заимствованиям для Республики Беларусь превышает плюсы от стабильности.

На фоне повышения процентной ставки ФРС США и роста доходности американских государственных облигаций у инвесторов растет интерес к доллару США и трежерис. То есть, развивающимся странам, к которым относится Беларусь, кредиты достаются по более высокой цене. С учетом того, что почти 90% государственных заимствований номинированы в иностранной валюте, это совсем не радует государственный бюджет.

На днях Международный валютный фонд повысил прогноз на 2018 год по росту ВВП Беларуси до 4,0%. На 2019 год прогноз роста ВВП составляет 3,1%. Инфляция, по оценкам МВФ, ожидается на уровне 5,5%. Не исключено, что эти факторы могут сыграть положительную роль в оценке кредитного рейтинга международными агентствами.