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Игры стран СНГ планируется провести в 2021 году

10.10.2018 16:38 — Разное | Аргументы и факты  
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Игры стран СНГ планируется провести в 2021 году
БЕЛТА

"Этот проект планируется реализовать на основе Фестиваля национальных видов спорта стран СНГ с включением в его в программу состязаний по наиболее популярным в странах Содружества олимпийским и неолимпийским видам спорта. С инициативой проведения Игр стран Содружества выступила российская сторона, и идея была поддержана в Душанбе на заседании Совета глав государств. Задача стоит к апрелю следующего года разработать положение об играх, чтобы потом обсудить этот документ на межгосударственном уровне. И мы попробуем внедрить эту инициативу в жизнь в 2021 году", - рассказал Вячеслав Дурнов.

Сегодня в Минске прошло заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ при уставных и других органах Содружества. На его полях постпреды стран Содружества обсудили деятельность Совета по физической культуре и спорту стран СНГ. В функции совета входит разработка и реализация совместных программ, организация мероприятий, направленных на оздоровление населения, подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса, развитие олимпийского движения. Совет также занимается пропагандой спорта как эффективного средства борьбы с негативными социальными явлениями, содействует подготовке научных и научно-педагогических кадров, обмену и повышению квалификации специалистов, изучению и обобщению опыта по научному и медицинскому обеспечению физической культуры и спорта.

"В последние два года этот совет возглавляла Беларусь, в июне полномочия перешли к Армении. Основные темы, которые важны для стран СНГ, - это развитие массовых и национальных видов, детско-юношеского спорта. На каждом заседании совета мы обмениваемся мнениями, законодательной базой, принципами финансирования спорта, находим общие точки. Заседания совета проходят в разных странах СНГ, что позволяет посмотреть спортивную инфраструктуру и оценить, как ее можно задействовать при проведении совместных мероприятий", - отметил первый замминистра.

Источник: БЕЛТА.
 

 
Теги: Минск
 
 
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Игры стран СНГ планируется провести в 2021 году, сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси Вячеслав Дурнов
 
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Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
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