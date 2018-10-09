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Что нужно понять и сторонникам, и противникам закона о домашнем насилии
Иллюстрация случайна
Сторонники убитого закона боятся насилия в семье и того, что оно часто проходит безнаказанно.
Противники закона боятся, что, как только советское авторитарное государство получает новые полномочия, оно будет ими злоупотреблять и создавать кучу проблем простым людям за то, что они, например, не дали сыну карманных денег.
Оба страха рациональны. Просто из-за своего жизненного опыта и ценностей кто-то больше боится одного, кто-то - другого.
Но что мы делаем в споре? Мы приписываем оппоненту мотив, которого у него, скорее всего, нет. Мы обвиняем его в том, что он думает так, как думает, не потому что у него есть справедливые опасения, а потому что он/она «хочет, чтобы детей и жен били» или «чтобы власть пришла и разрушала семьи на ровном месте».
Поэтому мой призыв ко всем, кто ломает фейсбучные копья. Помните, что с другой стороны, скорее всего, не сволочи, которым нравится бить жён или забирать детей из нормальных семей. С другой стороны почти всегда люди, которые так же, как и вы, хотят всем добра, хотят крепких семей без насилия, и вряд ли любят, когда власть сует свой нос, куда не надо. Просто так случилось, что их опасения выстроены в другой иерархии, чем у вас. Это не подлость и не тупость, это просто подход к проблеме с другой стороны.
Всё это, конечно, не касается тех, кто всерьёз доказывает что бить -
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В спорах вокруг закона о домашнем насилии проявилась большая проблема нашей (впрочем, и не только нашей) культуры дискуссии.
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