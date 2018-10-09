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Разыскивают мужчину, который вытащил пенсионерку из поезда и уронил на землю
Как сообщили kraj.by в отделе уголовного розыска Молодечненского отделения внутренних дел на транспорте, инцидент произошел 29 сентября по прибытии поезда региональных линий эконом-класса Лида-Молодечно на станцию Молодечно.
По информации милиции, мужчина вытянул жительницу Молодечно 1950 года рождения из поезда и уронил на землю. Пенсионерка получила ушиб грудной клетки.
Подозреваемый также ехал в поезде Лида-Молодечно. Причина конфликта неизвестна.
Фото подозреваемого предоставлено kraj.by отделом уголовного розыска Молодечненского отделения внутренних дел на транспорте
Материал проверки по данному факту находится в Молодечненском ОВДТ. Свидетелей происшествия просят сообщить имеющуюся информацию по телефонам: 8 (029) 140-64-39, 8 (029) 231-86-22.
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Женщина получила ушиб грудной клетки.
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