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Разыскивают мужчину, который вытащил пенсионерку из поезда и уронил на землю

10.10.2018 17:24 — Разное | UDF  
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Транспортная милиция Молодечно ищет мужчину, которого подозревают в причинении телесных повреждений пассажирке поезда.

Как сообщили kraj.by в отделе уголовного розыска Молодечненского отделения внутренних дел на транспорте, инцидент произошел 29 сентября по прибытии поезда региональных линий эконом-класса Лида-Молодечно на станцию Молодечно.

По информации милиции, мужчина вытянул жительницу Молодечно 1950 года рождения из поезда и уронил на землю. Пенсионерка получила ушиб грудной клетки.

Подозреваемый также ехал в поезде Лида-Молодечно. Причина конфликта неизвестна.

Фото подозреваемого предоставлено kraj.by отделом уголовного розыска Молодечненского отделения внутренних дел на транспорте

Материал проверки по данному факту находится в Молодечненском ОВДТ. Свидетелей происшествия просят сообщить имеющуюся информацию по телефонам: 8 (029) 140-64-39, 8 (029) 231-86-22.

 
 
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Клiч Радзiмы
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Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
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