Разыскивают мужчину, который вытащил пенсионерку из поезда и уронил на землю





Как сообщили kraj.by в отделе уголовного розыска Молодечненского отделения внутренних дел на транспорте, инцидент произошел 29 сентября по прибытии поезда региональных линий эконом-класса Лида-Молодечно на станцию Молодечно.По информации милиции, мужчина вытянул жительницу Молодечно 1950 года рождения из поезда и уронил на землю. Пенсионерка получила ушиб грудной клетки.Подозреваемый также ехал в поезде Лида-Молодечно. Причина конфликта неизвестна.Фото подозреваемого предоставлено kraj.by отделом уголовного розыска Молодечненского отделения внутренних дел на транспортеМатериал проверки по данному факту находится в Молодечненском ОВДТ. Свидетелей происшествия просят сообщить имеющуюся информацию по телефонам: 8 (029) 140-64-39, 8 (029) 231-86-22.