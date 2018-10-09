Пьяный муж сломал нос жене за кокетливую шутку



Иллюстрация случайна

Муж с женой выпили за обедом бутылку водки. Супруга легла отдыхать, а муж пошел погулять. Домой мужчина вернулся вместе с соседом, чтобы продолжить выпивать. Супруге это не понравилось, они стали ссориться. И женщина пошутила в сторону мужа, мол, уходи, а я останусь с твоим знакомым, – рассказал kraj.by помощник прокурора Молодечненского района Сергей Габрукович. – Приревновав, обвиняемый стал избивать жену.

4 октября суд Молодечненского района вынес приговор жителю г.п. Чисти 1973 года рождения, пишет. Его осудили по статье 186 «Угроза убийством» и части первой статьи 149 «Умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения».Конфликт между двумя супругами произошел дома в поселке Чисть 2 августа.Мужчина кричал, что убьет ее, ударил сначала ладонью по лицу, потом два раза пластиковым поддоном от переноски для животных по голове и не менее двух раз ногой в лицо. В результате житель Чисти сломал жене нос и правую скуловую кость.На суде он утверждал, что убивать жену не хотел. Мужчина признал, что угрозы убийством он действительно высказывал, но понимал, что до этого не дойдет.По совокупности преступлений суд назначил ревнивому супругу наказание в виде трех месяцев ареста.