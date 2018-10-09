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На Францию подали в суд из-за ядерных испытаний в Тихом океане

10.10.2018 17:04 — Разное | UDF  
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Французские ядерные испытания на атолле Муруроа в Полинезии, 1971 год
С 1960 по 1996 год Франция провела более 190 ядерных испытания во Французской Полинезии, которые, как утверждают активисты, негативно сказались на здоровье местных жителей.

Против Франции подан иск в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге в связи с последствиями ядерных испытаний в Полинезии. Об этом сообщает информагентство AFP в среду, 10 октября, со ссылкой на полинезийского активиста, бывшего президента Французской Полинезии Оскара Темару. Как заявил Темару накануне в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, жалоба в МУС была подана неделю назад.

Французская Полинезия - часть тихоокеанского субрегиона Полинезия - обвиняет Францию в преступлениях против человечности. Французские ядерные испытания, проводившиеся здесь в 1960-1996 годах, стали "прямым последствием колонизации", отметил Темару. "Мы не согласились с их проведением, как утверждает Франция. Эти испытания были навязаны под угрозой создания военного правительства", - продолжил активист.


193 ядерных испытания в Тихом океане

В период с 1960 по 1996 год Франция провела 210 ядерных испытаний: сначала - в Алжире (тогдашней французской колонии), а потом 193 испытания - на атоллах (коралловых островах) Муруроа и Фангатауфа во Французской Полинезии. После этого многие жители прилегающих районов обращались с жалобами на различные заболевания, в том числе онкологические, причиной которых, предположительно, стали испытания.

В 2001 году несколько тысяч французов, пострадавших от последствий ядерных испытаний, создали две организации, одна из которых объединила военных, принимавших непосредственное участие в испытаниях, а вторая - бывших работников атомного полигона на атолле Муруроа. В июне 2010 года французское правительство приняло закон о компенсациях жертвам ядерных испытаний.

 
 
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С 1960 по 1996 год Франция провела более 190 ядерных испытания во Французской Полинезии, которые негативно сказались на здоровье местных жителей.
 
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