Эгоисты меньше зарабатывают и рожают меньше детей

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"Умеренный альтруизм"

К такому довольно неожиданному выводу команда ученых из Университета Стокгольма пришла, проанализировав данные более 60 тысяч человек.Ранее проведенные исследования уже указывали на то, что социально ориентированное поведение - то есть направленное на помощь другим членам общества - положительно сказывается на самочувствии и психическом здоровье, а также укрепляет долгосрочные партнерские и романтические отношения.Однако логично предположить, что люди, преследующие в первую очередь собственные интересы, должны быть более успешны на финансовом фронте. Более того, многие ведут себя эгоистично, именно рассчитывая выиграть в долгосрочной перспективе, утверждают авторы работы.Масштабное исследование шведов опровергает это предположение.Но как измерить эгоизм, чтобы сравнить его с уровнем доходов? Ответ на этот вопрос, кажется, нашел профессор Университета Стокгольма Киммо Эрикссон.Ему пришла в голову мысль изучить уже существующие базы данных социологов - результаты опросов, где люди, в частности, рассказывали о своих привычках: уступают ли они место в транспорте, жертвуют ли деньги на благотворительность и занимаются ли волонтерской работой.Профессор взял за основу четыре крупных исследования: американский опрос General Social Survey Чикагского Университета, его европейский аналог European Social Survey (Университет лондонского Сити), британский UK Household Longitudinal Study и Panel Study of Income Dynamics, проводимый Мичиганским Университетом.Людей, демонстрирующих социально ориентированное поведение, ученые относили к менее эгоистичным - и наоборот. Обе группы разделили на несколько категорий - в зависимости от уровня усилий, которые каждый конкретный респондент тратил "на благо общества".Выводы исследования убедительно показывают: альтруисты зарабатывают в среднем больше эгоистов, а также чаще заводят детей. Однако зависимость эта не прямая: самый высокий уровень доходов показывают не наиболее социально ориентированные личности, а те, кто демонстрируетцитирует Эрикссона журнал PsyPost.- уверен профессор.К сожалению, исследование не может ответить на вопрос о причинах подобной взаимосвязи: почему эгоизм плохо отражается на уровне доходов и деторождении?предполагает Эрикссон.