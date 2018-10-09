Ивьечанин продавал картофель в Россию - с ним рассчитались поддельными деньгами



Иллюстрация случайна

УВД Гродненского облисполкома

Мужчина приехал в Лиду и зашёл в банк для обмена российских рублей на белорусские. Среди переданной для обмена наличности была купюра в 5000 российских рублей. В ходе проверки сотрудница банка установила, что банкнота фальшивая.Задержанный мужчина пояснил милиции, что сам не думал подделывать деньги. Он является индивидуальным предпринимателем и занимается реализацией картофеля. Недавно он продал картофель в России, однако покупатели рассчитались в том числе фальшивой банкнотой, о чём гражданин предположить не мог.Проводится проверка, поддельная купюра изъята.