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Ивьечанин продавал картофель в Россию - с ним рассчитались поддельными деньгами
Иллюстрация случайна
Мужчина приехал в Лиду и зашёл в банк для обмена российских рублей на белорусские. Среди переданной для обмена наличности была купюра в 5000 российских рублей. В ходе проверки сотрудница банка установила, что банкнота фальшивая.
Задержанный мужчина пояснил милиции, что сам не думал подделывать деньги. Он является индивидуальным предпринимателем и занимается реализацией картофеля. Недавно он продал картофель в России, однако покупатели рассчитались в том числе фальшивой банкнотой, о чём гражданин предположить не мог.
Проводится проверка, поддельная купюра изъята.
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Мужчина приехал в Лиду и зашёл в банк для обмена российских рублей на белорусские.
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