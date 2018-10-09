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Риски в Восточноевропейском регионе: краткосрочный - локальная война, долгосрочный - большая война
Фото: AP Photo, Russian Defense Ministry Press Service
Такой вопрос был задан участникам экспертной дискуссии "Геополитические риски для региона Восточной Европы", организованной экспертной инициативой "Минский диалог", Исследовательским центром ИПМ и Фондом Конрада Аденауэра. Она прошла 9 октября в Минске в рамках серии дискуссий, предваряющих "Кастрычніцкі эканамічны форум". На взгляд экспертов, проблемы региональной безопасности могут разрастись довольно существенно.
Как отметил исполнительный директор Центра международных исследований, со-редактор издания UA: Ukraine Analytica, доцент Института международных отношений Киевского национального университета им. Тараса Шевченко (Украина) Николай Капитоненко, главный краткосрочный риск связан с ситуацией в Донбассе, которая забирает жизни людей и превращает регион Восточной Европы из еще недавно безопасного в пространство, где ведутся боевые действия. Долгосрочный же риск, по мнению украинского эксперта, связан с разрушением институтов, дефицитом доверия, ростом влияния сферы безопасности на отношения между государствами, соответственно, ростом военных расходов. Как считает Николай Капитоненко, есть реальная угроза, что региональные проблемы безопасности будут оказывать влияние на глобальную безопасность.
По мнению профессора Европейского гуманитарного университета Вячеслава Поздняка, краткосрочной политической угрозой является угроза политической фрагментации. В перспективе регион распадется окончательно. В экономической сфере произойдет углубление проблем в каждой отдельно взятой стране, что будет являться процессом неравномерным и долговременным. В итоге возникнет общий региональный экономический кризис, который будет подстегиваться глобальными экономическими тенденциями.
«В военной сфере, в краткосрочной перспективе: главная угроза – локальная война. В долгосрочной – большая война», - высказал мнение Вячеслав Поздняк.
В свою очередь координатор программы «Внешняя политика Беларуси» экспертной инициативы «Минский диалог» Денис Мельянцов подчеркнул, что страны, входящие в регион Восточной Европы – разные, а потому краткосрочные вызовы, возникающие перед ними, также существенно отличаются. Для Беларуси и Молдовы эти вызовы носят, преимущественно, экономический характер и связаны с экономической зависимостью от России, а в Украине главная проблема, безусловно, война на Донбассе. В качестве долгосрочных угроз и рисков Денис Мельянцов назвал милитаризацию региона, а также конфликт между Западом и Российской Федерацией.
В ходе дискуссии Вячеслав Поздняк также отметил, что один из рисков для стран Восточной Европы кроется в сокращении регионального сотрудничества. «Если будет меньше контактов, меньше сотрудничества, будет меньше взаимопонимания», - пояснил он свою позицию. При этом Вячеслав Поздняк также признал, что реальные угрозы для региона кроются, в большей степени, в военной напряженности.
В то же время профессор ЕГУ охарактеризовал ситуацию в регионе Восточной Европы, как «региональную растерянность». Причем как стороны России, так и со стороны США и ЕС. По его мнению, у РФ в данном регионе много интересов, но они нереализуемы. Политика США сейчас переформатируется, но «однозначно, США ушли от той большой вовлеченности (в регион Восточной Европы – прим. Thinktanks.by), которая была последние лет 10-15». Евросоюз также пребывает в «региональной растерянности». «Восточного партнерства», каким оно создавалось, уже нет. Программа «Восточного партнерства» оказалась выхолощена, а для Беларуси она так и не запустилась», - отметил эксперт. И такая ситуация, по его словам, не способствует снижению напряженности.
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Какие основные риски ожидают Восточноевропейский регион в ближайшей перспективе и более отдаленной?
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