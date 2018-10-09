Историки предполагают, что в Полоцке нашли могилу отца Ефросиньи Полоцкой



Фото: psu.by





Фото: psu.by





Фото: psu.by

Историки, среди которых Евгений Торшин, заведующий сектором архитектурной археологии Государственного Эрмитажа из Санкт-Петербурга, выражает мнение, что здесь был похоронен полоцкий князь Георгий Всеславич, сын Всеслава Чародея и отец Ефросиньи Полоцкой, сообщает сайт Полоцкого государственного уиверситета.– поделился своими мыслями Евгений Торшин.Уникальность этого подземного храма в том, что подобных подземных погребальных сооружений на территории Древней Руси практически нет. Существует только один пример – это так называемая церковь-усыпальница в Чернигове. Но и она существенно отличается от последней находки историков.Раскопки в древнем городе инициированы Полоцким государственным университетом. Ежегодно историкам удается найти уникальные находки, среди которых печать Ефросиньи Полоцкой, древняя плинфа с изображением храма, который не сохранился до наших дней.