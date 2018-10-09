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Историки предполагают, что в Полоцке нашли могилу отца Ефросиньи Полоцкой

10.10.2018 16:25 — Разное | UDF  
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Фото: psu.by
Во время раскопок около Спасо-Преображенской церкви в Полоцке обнаружен уникальный подземный храм-усыпальница, которому нет аналогов на всем восточнославянском пространстве. Историки сделали вывод, что подземный храм предназначен для захоронения одного человека, который был чрезвычайно важен для Ефросиньи Полоцкой.

Историки, среди которых Евгений Торшин, заведующий сектором архитектурной археологии Государственного Эрмитажа из Санкт-Петербурга, выражает мнение, что здесь был похоронен полоцкий князь Георгий Всеславич, сын Всеслава Чародея и отец Ефросиньи Полоцкой, сообщает сайт Полоцкого государственного уиверситета.

Историки предполагают, что в Полоцке нашли могилу отца Ефросиньи Полоцкой

Фото: psu.by

«Здесь храм полностью погружен в землю и предназначен для захоронения одного человека. Вероятно, что этот человек был очень важен для основательницы монастыря Ефросиньи. Принимая во внимание еще ряд моментов, скорее всего, мы нашли место захоронения полоцкого князя – Георгия Всеславича, отца Ефросиньи Полоцкой! Мы конечно не знаем, найдем ли его останки, так как ниша сейчас заложена каменной кладкой. Сделано это было гораздо позже, чем построено само погребальное сооружение. И, возможно, это было сделано в тот момент, когда эта постройка оказалась разрушенной, и было принято решение, например, о перенесении этих мощей. Тогда нас будет ожидать разочарование. Но, по крайней мере, мы останемся при мысли, что здесь место захоронения Георгия Всеславича. Конечно, нам хотелось бы найти его самого. Время покажет!», – поделился своими мыслями Евгений Торшин.

Историки предполагают, что в Полоцке нашли могилу отца Ефросиньи Полоцкой

Фото: psu.by

Уникальность этого подземного храма в том, что подобных подземных погребальных сооружений на территории Древней Руси практически нет. Существует только один пример – это так называемая церковь-усыпальница в Чернигове. Но и она существенно отличается от последней находки историков.

Раскопки в древнем городе инициированы Полоцким государственным университетом. Ежегодно историкам удается найти уникальные находки, среди которых печать Ефросиньи Полоцкой, древняя плинфа с изображением храма, который не сохранился до наших дней.

 
 
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Обнаружен уникальный подземный храм-усыпальница, которому нет аналогов на всем восточнославянском пространстве.
 
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Хойницкiя навiны
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