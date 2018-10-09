Просто смиритесь. Почему лечить грипп и ОРВИ бесполезно



фото: HSL.guru

Врач-невролог, автор книги «Модицина. Encyclopedia Pathologica» Никита Жуков объясняет, как лечение простуды и гриппа превратилось в способ заработка маркетологов.

Вы замечали, что многие люди занимаются профилактикой гриппа и ОРВИ — и при этом все равно болеют? Что ж, осень — идеальное время, чтобы пройтись по типичным способам обезопасить себя от заболеваний и объяснить, почему большинство из них не работает.

Метод №1. Витамины в таблетках

Этот способ лучше забыть сразу. Просто питайтесь нормально, без изнуряющих диет и заскоков, и тогда в любое время года ваш организм будет иметь достаточное количество этих маленьких незаменимых штук, даже из «зимних» овощей и фруктов. Витамины человеку нужны в микродозах, которые присутствуют практически в любом нормальном рационе, и еще никто не доказал, что отказ от профилактического приема витаминок здоровым человеком как-то ухудшил его здоровье.

Метод №2. Закаляться

Некоторый медицинский смысл в этом есть: предполагается, что намеренное и постоянное воздействие стрессового фактора тренирует организм для эффективного сопротивления стрессовым условиям. Это вполне логично, поскольку у любого живого организма есть такая характеристика, как приспособляемость. Но вот в чем дело: закаляясь, вы тренируете свой организм меньше реагировать на внешние физические факторы — например, на холод. А холод не вызывает простудные заболевания, их вызывают вирусы, микроорганизмы. Нет вируса — нет инфекционной болезни, хоть в жидком азоте купайся (не рекомендуется, поскольку может вызвать повреждения другого, травматического характера, вплоть до летального исхода).

Метод №3. Носить маску

Годный метод, если вы работаете с большим количеством людей. Однако стоит помнить, что, во-первых, маску лучше надевать на уже заболевших, предотвращая массированную атаку вирусами из их дыхательных путей. А во-вторых, маску нужно менять на новую каждые 30–40 минут (!), иначе она банально намокает от выдыхаемого воздуха, теряет свои свойства задерживать микрокапли и, наоборот, становится рассадником микроорганизмов. Увы, но для профилактики гриппа маска подходит плохо, потому что она не фильтрует воздух и, как следствие, не задерживает вирусы (такое умеет только противогаз).

Метод №4. Мыть руки

Это единственный работающий способ защититься от болезни. ОРВИ передаются воздушно-капельным путем, то есть зараженный человек выдыхает микрокапли воздуха с вирусом, а вы их вдыхаете. Или они оседают на окружающих предметах, вроде поручней в транспорте, а потом попадают на руки, которыми вы запросто можете потереть лицо или отправить в рот еду. Всё, прямая доставка вируса к цели — возможно, на недельку дома с температурой. А помыли бы руки после улицы — и ничего бы не случилось.

Метод №5. Вакцинация

Можно попробовать защититься от болезни, сделав прививку, но это будет именно попытка, поскольку эффективность вакцины от гриппа около 50%. Во всех рекомендациях советуют прививаться, но в общем-то это личный выбор каждого в случае простудных заболеваний, поскольку от всех остальных респираторных вирусов (за исключением гриппа) прививка никакой защиты не даст.

Конечно, всегда найдутся люди, которые знают брата свата мужа сестры, не болевшего ничем и никогда. Но такое объясняется очень просто: ощущения у всех разнятся, потому что все люди разные. Один может без градусника почувствовать повышение температуры своего тела на 0,1°C, а другой и при +39°C не будет испытывать ни малейшего дискомфорта. Поэтому многие брутальные люди «никогда не болеют» — они этого, похоже, просто не замечают.

А другие люди могут быть, наоборот, более восприимчивыми к болезням или даже просто к ощущению болезни. Такие будут болеть не 5–7 дней, а две недели или даже месяц. Потом «грамотный» доктор или собственный тревожный поиск обязательно натолкнет такого человека на размышления об иммунной природе частых или тяжелых простуд, что повлечет за собой череду дополнительных обследований, консультаций, гипердиагностики и сомнительных методов лечения какого-то не известного никому «снижения иммунитета». Знаю множество пациентов, которые полгода кашляли остаточными явлениями после обычной простуды, а их «разводили» на обширную диагностику. Хотя для счастья достаточно было выдать человеку ингалятор за 200 рублей и успокоить, что эпителий дыхательных путей не всегда восстанавливается до девственного состояния за 1–2 недели.

Попробуйте пересилить себя и поверить: ни простуда, ни грипп, ни любое другое ОРВИ не лечатся. Ни одну из этих трех штук вы не сможете отличить от другой, поскольку симптомы пересекаются и сильно варьируются от человека к человеку. А поскольку лечения нет, то и пытаться отличить их нет никакого смысла.

«Противовирусные» препараты от простуды и гриппа — это миф маркетологов. Горчичники, перцовые пластыри, гомеопатия, «Звездочка», ингаляции, физиотерапия — просто трата времени и денег. Все, что вам пригодится, я опишу в одном предложении: парацетамол или ибупрофен, обильное питье и минимум людей (поскольку вы легко можете подцепить что-то еще, лучше посидеть дома).

Не бойтесь простуды. Ее толком не избежать, и она не лечится, это просто факт, смиритесь.

Сноб